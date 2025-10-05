Най-големият китайски износител на автомобили напуска Русия и това изглежда добро решение

Не е лесно да прекратиш връзка след две десетилетия. Но решението на Chery Automobile Co. да напусне Русия, най-големия ѝ пазар след Китай, за да търси по-добри перспективи, е правилният курс, докато акциите ѝ дебютират на борсата в Хонконг, пише Bloomberg.

Chery, основана преди близо 30 години в източнoкитайския индустриален град Уху, изпъкваше сред кохортата от държавни автопроизводители, защото не беше листната на нито една борса. В края на септември тя направи солиден дебют в Хонконг, след като набра 1,2 млрд. долара поради силното търсене, присъединявайки се към конкурентите си Geely Automobile Holdings Ltd. и Great Wall Motor Co.

Концернът е най-големият износител на автомобили в Китай от 2003 г. насам, само две години след като стартира продажбите на седани на първия си отвъдграничен клиент - дилър в Сирия. След отлива на международните марки в Русия заради нахлуването ѝ в Украйна, китайските играчи запълниха появилата се празнина.

Chery се утвърди като най-големия чуждестранен производител на автомобили в Русия, позиция, която вече не иска. JPMorgan Chase & Co. не е участвала в сделката, въпреки че беше избрана от Chery за това. Някои банки от Wall Street се въздържат от сътрудничество с компании, които имат експозиция към пазари, санкционирани от САЩ.

Най-големите износители на автомобили в Китайк. Графика: Bloomberg

В проспекта си за листване китайският автомобилен производител заяви, че е прекратил сделки с Иран и Куба, за да смекчи регулаторните рискове, и е в процес на продажба на бизнеса си в Русия. В резултат на това приходите от страната спадат, като делът им от 25,5% от общите продажби през 2023 г. е свива до 17,7% през миналата година. През първите три месеца на 2025 г. този дял достига 10,7%. До 2027 г. се очаква да остане „незначителен“.

Промяната на позициите на Chery е голяма победа за активистите, които призовават международните компании да се откажат от дейност заради войната на Москва в Украйна. Но е ясно, че решението за излизане не е само хуманитарно. Редица страни по света налагат протекционистки мерки срещу китайските фирми, особено на производителите на автомобили, които страдат от излишен капацитет.

Дори в случая с Русия, има ясни граници в това, което президентът на Китай Си Дзинпин определя като партньорство „без ограничения“. Миналия октомври Москва започна да налага мита върху вноса на автомобили от Китай, с което на практика повиши цените на превозните средства с малки двигатели с по над 8000 долара.

Износът на автомобили от Китай за Русия расте до 1,2 млн. броя през 2024 г. Графика: Bloomberg

В комбинация с продължаващите икономически проблеми в Русия, пазарът се влошава. Продажбите на автомобили в страната са се свили с 26% през първите осем месеца на годината, изчислява Цуй Донгшъ, генерален секретар на Китайската асоциация за леки автомобили. Всички основни марки, включително лидерът на местния пазар „АвтоВАЗ“, компанията майка на Lada, отбелязаха рязък спад в продажбите.

В дългосрочен план излизането на Chery от Русия е добър ход, смята Грегор Себастиан, старши анализатор в Rhodium Group. Експортният ѝ успех там е достигнал своя предел и производството на местно ниво би я изложило на санкции от САЩ и Европейския съюз (ЕС). Стратегията на Chery я отличава от Great Wall, която разширява капацитета си в завода южно от Москва, и от тази на Geely, която произвежда автомобили в Беларус, предназначени за руския пазар.

Естественият въпрос, който трябва да се зададе, е какви други пазари биха могли да запълнят такава очевидна дупка в баланса на Chery. Въпреки че 60% от продажбите са генерирани от Китай за миналата година, пазарът е измъчван от ожесточена ценова война и на практика всички търсят пласиране на своите продукти в чужбина. Chery все още е водещ износител, въпреки че производителят на електрически превозни средства и хибриди BYD Co. бързо го настига.

Bloomberg Intelligence (BI) предполага, че Chery може да пренасочи своите бензинови автомобили към Латинска Америка, Африка и Близкия изток. Тези региони нямат такива търговски бариери като пазарите в Европа и потребителите там търсят изгодни сделки.

BI изчислява, че китайският износ на автомобили може все пак да нарасне с 10% през тази година въпреки спада в Русия. Това е по-малко от 20-процентното увеличение, регистрирано през 2024 г.

От своя страна, Chery работи по обособяване на съвместно предприятие в Испания, първото ѝ в Европа, и за желанието на компанията да локализира дейността си в региона. Неин мениджър заяви наскоро, че фирмата обмисля дали да създаде допълнителни производствени мощности във Великобритания или Италия. Около 20% от приходите от листването ѝ в Хонконг са заделени за по-нататъшно разширяване в чужбина.

Миналия месец автомобилният производител продаде повече автомобили в чужбина, отколкото в Китай, което е постижение, рекламирано като „рекордно“. Това е подвиг, който много от конкурентите му се опитват да повторят. Излизането от Русия ще бъде болезнено за Chery и ще окаже голям краткосрочен натиск върху маржовете ѝ. С течение на времето обаче това ще се очертае като правилното решение, тъй като компанията ще избегне риска от санкции и дава приоритет на по-доходоносните пазари на Запад.