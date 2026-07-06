Кризата с горивата в Русия тласка повече купувачи към китайски електромобили

Базиран в Москва автомобилен дилър се затруднява да отговори на силното търсене на нови електрически превозни средства от Китай, тъй като шофьорите се опитват да избегнат кризата с горивата, която доведе до дълги опашки по бензиностанциите и покачващи се цени в голяма част от Русия, пише Ройтерс.

Ескалиращите украински удари срещу руската енергийна инфраструктура доведоха до свиване на доставките на бензин и дизел през последните седмици.

Цените на дребно на бензина в някои райони са се покачили до едни от най-високите нива в Европа, изчислява Ройтерс.

Огромните разстояния между градовете в Русия, суровият климат и ограничената мрежа за зарядни устройства ограничават растежа на пазара на електрически превозни средства. Но нарастващите проблеми с горивото карат някои шофьори да преминат към други автомобили.

Автокъщата EN Cars, която предлага китайски марки, продава от два до три електрически автомобила на ден, в сравнение с два до три на месец само преди няколко седмици, заяви основателят ѝ Евгений Забелин пред Ройтерс.

„Откакто ситуацията с горивата се усложни, търсенето нарасна многократно“, споделя той, добавяйки, че интересът се увеличава както към бюджетните, така и към премиум моделите.

Обемите на продажбите на електрически превозни средства и плъгин хибриди нарастват, но остават ниски, тъй като производителите и вносителите не са готови да посрещнат засиления интерес на фона на кризата с горивата и нямат достатъчно запаси, коментира Сергей Удалов, изпълнителен директор на аналитичната агенция Autostat.

Според него, ако кризата продължи, продажбите ще отбележат значителен ръст в близко бъдеще, а Китай ще бъде основният бенефициент.

Ръст на продажбите

В шоурума в Москва потенциални купувачи разглеждат електрически SUV-ове, произведени от китайския автомобилен производител Geely. С покачването на цените на горивата с повече от 12% на годишна база между януари и май, търсенето на електрически превозни средства расте.

Според Autostat най-продаваните марки електрически и хибридни автомобили в Русия са тези на китайските производители Geely, Dongfeng, GAC и Chery. Най-продаваният модел електрически автомобил в Русия е Evolute, който се произвежда от монтажни комплекти, доставени от Dongfeng.

Около 24 600 нови плъгин хибриди са продадени през първите пет месеца на годината, което е със 125% повече на годишна база, докато продажбите на нови изцяло електрически автомобили са се увеличили с 19% до 4460 броя, изчисляват Autostat и Министерството на промишлеността и търговията на Русия.

Продажбите растат ускорено през юни, тъй като започнаха да се усещат ефектите от недостига на горива. През последната седмица на юни са регистрирани 1754 нови плъгин хибрида, което е с близо една трета повече от предходната седмица и с близо 50% над средния седмичен темп за тази година, посочва анализаторът на Autostat Сергей Целиков.

Броят на зарядните станции в Русия се е увеличил с 20% от началото на годината.

Докато разглежда модели в автосалон, клиент на име Василий казва, че е доволен, че вече е купил хибрид и електрически автомобил.

„Особено в сегашната ситуация, изобщо не съм имал проблеми“, споделя той с усмивка. „Живея в къща в провинцията. Инсталирах собствена зарядна станция и зареждам у дома. В Москва е истински проблем да намериш зарядна станция“, добавя той.

Според Autostat електрическите автомобили представляват само 4,3% от общите продажби на автомобили в Русия за миналата година.

Руснаците също така все по-често инсталират в колите си специално оборудване, за да преминат от бензин и дизел към по-достъпен и по-евтин втечнен природен газ.