Чуждестранни автомобили се вливат в Русия през Китай, заобикаляйки западните санкции

Десетки хиляди автомобили се изнасят от Китай за Русия по схеми от сивия пазар, които често заобикалят санкциите на западните и азиатските правителства и ангажиментите на автомобилните производители относно руския пазар, съобщава Ройтерс, позовавайки се на търговски данни и интервюта.

Санкциите и обещанията на западните бизнес са отговор на руската инвазия в Украйна, започнала през 2022 г. Но търговията с тези превозни средства - от Toyota и Mazda до германските луксозни модели – продължава да процъфтява чрез неформални мрежи, позволяващи на руски дилъри да се сдобиват с тях чрез китайски посредници, изтъква руската консултантска фирма Autostat.

Повечето от тези коли е произвеждат в Китай - където много международни марки притежават фабрики съвместно с местни партньори - или се доставят оттам, след като са били произведени другаде. Все по-голям брой са „употребяваните“ автомобили с нулев пробег - нови коли, регистрирани като продадени в Китай от дилъри или търговци, които след това ги прекласифицират като употребявани и ги изнасят.

Практиката, подчертана от Ройтерс миналата година, е симптом на силно субсидирания и хиперконкурентен автомобилен пазар в Китай, който позволява на автомобилните производители и дилърите да завишават данните за продажбите, да събират субсидии и да изнасят излишните автомобили. Търговците, които представляват европейски, японски и южнокорейски марки автомобили от Китай в Русия, класифицират новите автомобили като употребявани, за да елиминират необходимостта от получаване на одобрение от производителя за продажби в Русия, разкрива Джан Ай Джун, бивш търговец на автомобили, базиран в Съчуан. „Този ​​начин е по-лесен за износ“, изтъква тя.

Употребяваните автомобили с нулев пробег често ползват големи отстъпки в Китай. Но в Русия те достигат цени, подобни на тези на никога нерегистрираните нови автомобили, посочва руски дилър, цитиран от Ройтерс.

Дмитрий Зазулин, директор продажби в московския дилърски център Panavto-Zapad, казва, че много клиенти искат да купуват и карат автомобили, произведени изключително от западни марки, като например Mercedes.

„В момента обаче можем да ги внасяме само чрез паралелни канали“, признава той.

Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen и други автомобилни производители от региони, налагащи санкции на Москва, заявиха, че забраняват продажбите за Русия и правят всичко възможно, за да предотвратят неоторизиран износ, включително чрез обучение и договорни клаузи с дилърите. Но те подчертаха трудността при разследването на потенциални нарушения. Такива разследвания отнемат време и са „сложни“, като изискват съдействие от трети страни, изтъква Mercedes.

BMW заяви, че е информирала китайската си търговска мрежа, че „категорично се противопоставя на всякакъв потенциален износ на превозни средства за Русия“, добавяйки, че ако въпреки това автомобилите влязат в Русия като внос от сивия пазар, „това се случва извън нашата сфера на влияние – и също така изрично против нашата воля“.

Данните разкриват мащаба

Според Autostat, продажбите на такива коли достигат като обем хиляди бройки. Цифрите показват, че вносът от Китай представлява все по-голям дял от всички регистрирани в Русия автомобили от западни или японски марки, както и устойчиви обеми на марки от Южна Корея.

Данните подчертават, че броят на превозните средства, внесени от Китай в Русия, се е увеличил повече от два пъти от 2023 г. насам. Според Autostat, те представляват близо половината от общо 130-те хиляди коли, продадени в Русия през 2025 г. Това са автомобили от страни, наложили санкции на Москва. Откакто Русия нахлу в Украйна в началото на 2022 г., в страната са продадени над 700 000 превозни средства от всички тези чуждестранни марки.

Данните на Autostat показват, че руснаците са купили повече автомобили Toyota миналата година, отколкото която и да е друга чуждестранна марка, с изключение на китайските. Но автомобилният производител заяви, че е спрял да изпраща автомобили за този пазар през 2022 г.

„Toyota не изнася нови автомобили за Русия“, заяви компанията, без да коментира данните на Autostat.

Mazda, която също отчита значителни продажби в Русия, заяви, че всички нови автомобили с тази марка, продадени в Русия, „са били препродадени чрез трети страни, което са извън контрола на Mazda“.

Себастиан Бенинк, експерт по санкциите в европейската адвокатска кантора Bennink Dunin-Wasowicz, заяви, че ограничените продукти все още често проникват в Русия, дори когато играчите в индустрията правят всичко възможно да ги блокират.

Има толкова много начини за заобикаляне на санкциите, че е „почти невъзможно да се предотврати попадането на определени автомобили в Русия“, изтъква Бенинк.

Въпреки че статистиката на Autostat показва, че Китай е основният път за превоз на тези превозни средства, Ройтерс не успя да определи всички пътища, по които колите достигат до Русия.

Германското министерство на икономиката заяви, че митническите власти редовно разследват нарушения на санкциите и работят с колеги от други европейски страни за прилагането на мерките.

Министерството на икономиката, търговията и промишлеността на Япония заяви, че автомобилните производители, износителите и дилърите са обвързани от правилата за санкции, но отказа да коментира търговията с японски автомобили между Китай и Русия.

Министерството на търговията на Южна Корея заяви, че работи за предотвратяване на заобикалянето на контрола върху износа и че страната предприема мерки срещу непрекия износ на употребявани автомобили за Русия.

Нелегалният поток от германски премиум модели

Германските автомобили също са високо ценени от руснаците. Данни на Autostat показват, че близо 47 000 нови автомобила на BMW, Mercedes и Volkswagen Group, включително на марките Audi, Porsche и Skoda, са били регистрирани в Русия през миналата година.

Според данните, над 20 000 от тези превозни средства са произведени в Китай. Останалите са изградени в Европа, но много от тях вероятно са преминали през Китай по пътя си към Русия.

Един популярен модел сред руския елит е Mercedes G-Class, който може да се продаде за около 120 000 евро и който се произвежда само в Австрия, изтъква Фелипе Муньос, анализатор, който ръководи платформата Car Industry Analysis.

Десетки документи за превоз, прегледани от Ройтерс, показват други примери за внос на луксозни германски в Русия от Китай, включително Mercedes GLC 300 и BMW X1 xDrive25i.

„Като се има предвид търговията между Русия и Китай, която нарасна значително през последните години по отношение на автомобилите, очевидно е да се заключи, че много от тези коли, внесени в Китай от Германия, се озовават в Русия“, изтъква Муньос.