Има ли риск от разпродажба на американски ДЦК?

Икономиката на САЩ е основен фактор за глобалните пазари, а държавните облигации на страната дълго време бяха считани активи убежища, но напоследък има опасения за тяхната стабилност – централни банки от цял свят са намалили значително експозицията си към ДЦК на САЩ, а някои правителства разпродават американски дълг, за да подкрепят валутите си

Затова Bloomberg TV Bulgaria попита водещи експерти: Има ли риск от срив на американските държавни ценни книжа?

Мартин Търпанов, ръководител „Дългови инструменти“ в DeltaStock:

Темата за устойчивостта на американския дълг отново е актуална заради рязкото покачване на доходността по дългосрочните облигации до най-високи нива от кризата през 2008 г. Основните рискове са рекордният държавен дълг от близо 40 трилиона долара, огромните бюджетни дефицити и зависимостта от краткосрочно финансиране.

Допълнителен натиск идва от инфлацията и геополитическото напрежение около Иран, което може да повиши цените на петрола. Въпреки рисковете, сценарий с двуцифрена доходност като през 70-те години засега изглежда малко вероятен.

Димитър Георгиев, ръководител "Финансови пазари" в "ЕЛАНА Трейдинг":

Ако под „срив“ разбираме неконтролируеми разпродажби и рязко покачване на доходността по американските облигации, не виждам такъв риск. През последните седмици действително имаше сериозни разпродажби и ръст на доходността, но това е основно резултат от по-високата инфлация и напрежението около Ормузкия проток.

Според мен тази криза е временна и пазарите постепенно ще се успокоят. Не смятам, че сме свидетели на процес на дедоларизация или загуба на статута на долара като резервна валута. По-скоро наблюдаваме нормална пазарна реакция на повишените инфлационни очаквания.

Мненията на останалите експерти четете на сайта на Bloomberg TV Bulgaria.