Лихвите по световните облигации растат, златото поевтинява заради кризата в Близкия изток

Провалът на мирните преговори между САЩ и Иран допълнително измества фокуса на пазара на облигации към инфлацията и засилва очакванията, че лихвените проценти ще останат високи за по-дълго време.

Рискът, че по-високите разходи за енергоносители ще засилят и без това повишения ценови натиск, като забавят намаляването на лихвените проценти от Федералния резерв, е на преден план за инвеститорите американски държавни ценни книжа, пише Bloomberg.

Търговците и стратезите в Pacific Investment Management Co., Brandywine Global Investment Management и Natixis North America се готвят за това доходността да остане висока. Много от тях не са склонни да правят големи промени в разпределенията си, докато няма по-голяма яснота относно перспективите пред инфлацията.

Данните за ръста на потребителските цени в САЩ, публикувани в петък, показват, че увеличението е най-силното на месечна база от 2022 г. насам. Това повиши доходността по 10-годишните държавни ценни книжа над 4,3% и накара търговците да намалят залозите си за намаляване на лихвените проценти тази година.

Доходността се покачва с още три базисни пункта в понеделник до 4,35%, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди блокада на Ормузкия проток след провала на мирните преговори с Иран през почивните дни.

„Махалото наистина се връща към инфлацията“, коментира Джон Бригс, ръководител на отдела за стратегия за лихвени проценти в САЩ в Natixis. „Пазарът на труда е в най-добрия случай стабилен и структурно не е много динамичен, но засега инфлацията е под контрол“, добавя той.

Прогнози за политиката на Фед. Графика: Bloomberg

Промяната подчертава колко бързо се обърна пазарният наратив. Цените на петрола са доста над нивата преди конфликта и инфлацията става все по-трудна за игнориране.

За много инвеститори, които също трябва да се справят с възможността, че продължителен конфликт в крайна сметка ще забави икономическия растеж, по-неотложният въпрос е колко дълго повишените разходи за енергоизточници ще продължат да се отразяват на потребителските цени.

Доходността по 10-годишните облигации на Япония междувременно се повиши до най-високото си ниво от 1997 г. насам. Доходността по аналогичните облигации на Австралия и Нова Зеландия нарасна с поне шест базисни пункта.

Кевин Фланаган, ръководител на отдела за инвестиционни стратегии в WisdomTree, казва, че ще са необходими „поне три месеца, за да се направи ясна оценка на инфлацията“. Тъй като ръстът на потребителските цени все още е с около един процентен пункт над целта на Фед, а безработицата се задържа близо до 4,5%, централната банка „има по-малка спешност да обмисля намаляване на лихвите оттук нататък“, добавя той.

Търговците вече коригираха очакванията си, като отложиха очакванията за следващото намаление на лихвите от Фед с четвърт пункт до средата на 2027 г. Преди войната се предвиждаха две намаления тази година.

Централната банка на САЩ запази лихвите непроменени от декември.

Въпросите около паузата в бойните действия, статуса на Ормузкия проток и траекторията на цените на петрола оказват натиск върху предния край на кривата на Министерството на финансите, където очакванията за паричната политика остават променливи.

„В някои отношения работата на Федералния резерв е улеснена, тъй като централните банкери могат да кажат, че има несигурност относно това какво ще се случи с инфлацията в средносрочен план“, казва Андрю Джаксън, ръководител инвестиции в компанията за управление на активи Vontobel. „Много е вероятно Федералният резерв да направи пауза за по-дълго от очакваното“, което прави прави три- до петгодишната част от кривата по-привлекателна, добавя той.

Графика: Bloomberg

„Ако прекратяването на огъня се запази и петролът продължи да се представя по-слабо, пазарите ще пренасочат фокуса си обратно към пазара на труда“, допълва Джак Макинтайър, портфолио мениджър в Brandywine Global Investment Management.

Същевременно цената на златото спадна поради нарастващите опасения за инфлацията. Благородният метал поевтиня с 2,2% до под 4650 долара за тройунция, като изтри ръстовете от предходната седмица.

Цените на природния газ също са нагоре заради блокадата на иранските пристанища. Преди войната една пета от световния втечнен природен газ преминаваше през пролива.

Азиатските акции и фючърсите върху индекса S&P 500 се понижиха, а доларовият индекс нарасна с 0,5%, което е насрещен вятър за златото.