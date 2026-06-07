Украйна атакува Санкт Петербург преди срещи на Зеленски във Великобритания

Украйна подложи на обстрел с дронове Санкт Петербург в събота, последния ден от основния инвестиционен форум на Русия. Това стана часове след като президентът Владимир Путин отхвърли предложение за преговори с Киев и преди планирана среща между Володимир Зеленски и европейски ръководители, предава Bloomberg.

Докато бойците продължиха да се подлагат взаимно на обстрел в неделя, Украйна обвини силите на Москва, че са нанесли удар срещу съоръжение за съхранение на отработено ядрено гориво близо до Чернобил, а Русия заяви, че мост, който позволява достъп до Кримския полуостров, е бил повреден.

Очаква се британският премиер Киър Стармър да приеме украинския президент заедно с френския му колега Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц, за да обсъдят път за въвличане на Москва в преговори за прекратяване на войнатаа в момент, когато ръководените от САЩ усилия с Русия замряха.

В петък Путин отхвърли призива на Зеленски за среща и преговори за прекратяване на войната, която вече навлезе в петата си година. Украинският президент отправи призива в дълго отворено писмо в четвъртък, в което предложи Швейцария, Турция и арабски страни като възможни места.

„Не виждам никакъв смисъл“ в провеждането на среща със Зеленски, каза Путин по време на Международния икономически форум в Санкт Петербург. Руският лидер зааяви, че е прегледал набързо писмото на Зеленски и допълни, че тонът е бил „груб“.

При ударите с дронове в събота срещу Санкт Петербург, на около 1000 км северно от Киев и околностите му е подпален обект на министерството на отбраната, а дейностите на второто по големина пътническо летище в Русия са били нарушени за няколко часа.

Путин все още е бил в Санкт Петербург по време на ударите след речта му в петък.

Руските сили за противовъздушна отбрана са свалили 144 дрона над Ленинградска област, съобщи губернаторът Александър Дрозденко в публикация в Telegram и определи това като безпрецедентна атака. Военноморската база „Кронщат“ на остров Котлин, западно от града, за кратко беше затворена за движение, съобщи районната администрация.

Зеленски, който потвърди ударите в социалните мрежи, заяви, че Украйна е атакувала арсенали на руските военноморски сили и „Кронщат“. Отделно е бил поразен петролен склад в Краснодарска област в Южна Русия, допълни той.

Взривове са били чути в базата на военноморскиет сили „Кронщат“, която е основен център за базиране, ремонтни дейности и подкрепа на Балтийския флот на Русия, съобщи Генералният щаб на украинската армия в изявление във Facebook. Поразени са били петролният склад „Петергофская“ и петролният терминал „Несте“ в град Ломоносов в Ленинградска област, както и център за логистична подкрепа в Болшая Изгора.

Ленинградска област е ключов център за износ на суровини в Северозападна Русия и многократно е била атакувата тази година, включително атаки, при които бяха нанесени щети на терминали за износ на енергоносители. При атаката в събога няма потвърдени щети на пристанища и инфраструктура за износ.

Двете страни продължиха дда си разменят атаки с дронове в неделя. Руското министерство на отбраната съобщи, че е прехванало 95 украински безпилотни самолети през нощта в десетки области. Украйна съобщи за атаки от 236 руски дрона, от които 215 са били свалени в северните, южните и източните части на страната.

В неделя Генералният щаб на украинската армия съобщи за руско нападение с дронове срещу централен склад за отработено гориво в Киевска област в зоната на ограничен достъп на изведената от експлоатация ядрена централа „Чернобил“. Международната агенция за атомна енергия съобщи, че планира да изпрати скоро екип, който да посети обекта и да оцени нанесените щети.

Отделно в неделя украинските въоръжени сили нанесоха удар срещу моста Чонгар, като временно блокираха пункта за достъп до Кримския полуостров, съобщи губернаторът на окупираната Херсонска област в Югоизточна Украйна Владимир Салдо в „Телеграм“.