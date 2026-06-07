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Украйна атакува Санкт Петербург преди срещи на Зеленски във Великобритания

Киев обяви силите на Москва, че са нанесли удар срещу съоръжение за съхранение на отработено ядрено гориво близо до Чернобил

17:05 | 07.06.26 г.
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Руският президент Владимир Путин. Снимка: Bloomberg LP
Руският президент Владимир Путин. Снимка: Bloomberg LP

Украйна подложи на обстрел с дронове Санкт Петербург в събота, последния ден от основния инвестиционен форум на Русия. Това стана часове след като президентът Владимир Путин отхвърли предложение за преговори с Киев и преди планирана среща между Володимир Зеленски и европейски ръководители, предава Bloomberg.

Докато бойците продължиха да се подлагат взаимно на обстрел в неделя, Украйна обвини силите на Москва, че са нанесли удар срещу съоръжение за съхранение на отработено ядрено гориво близо до Чернобил, а Русия заяви, че мост, който позволява достъп до Кримския полуостров, е бил повреден.

Очаква се британският премиер Киър Стармър да приеме украинския президент заедно с френския му колега Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц, за да обсъдят път за въвличане на Москва в преговори за прекратяване на войнатаа в момент, когато ръководените от САЩ усилия с Русия замряха.

В петък Путин отхвърли призива на Зеленски за среща и преговори за прекратяване на войната, която вече навлезе в петата си година. Украинският президент отправи призива в дълго отворено писмо в четвъртък, в което предложи Швейцария, Турция и арабски страни като възможни места.

„Не виждам никакъв смисъл“ в провеждането на среща със Зеленски, каза Путин по време на Международния икономически форум в Санкт Петербург. Руският лидер зааяви, че е прегледал набързо писмото на Зеленски и допълни, че тонът е бил „груб“.

При ударите с дронове в събота срещу Санкт Петербург, на около 1000 км северно от Киев и околностите му е подпален обект на министерството на отбраната, а дейностите на второто по големина пътническо летище в Русия са били нарушени за няколко часа.

Путин все още е бил в Санкт Петербург по време на ударите след речта му в петък.

Руските сили за противовъздушна отбрана са свалили 144 дрона над Ленинградска област, съобщи губернаторът Александър Дрозденко в публикация в Telegram и определи това като безпрецедентна атака. Военноморската база „Кронщат“ на остров Котлин, западно от града, за кратко беше затворена за движение, съобщи районната администрация.

Зеленски, който потвърди ударите в социалните мрежи, заяви, че Украйна е атакувала арсенали на руските военноморски сили и „Кронщат“. Отделно е бил поразен петролен склад в Краснодарска област в Южна Русия, допълни той.

Взривове са били чути в базата на военноморскиет сили „Кронщат“, която е основен център за базиране, ремонтни дейности и подкрепа на Балтийския флот на Русия, съобщи Генералният щаб на украинската армия в изявление във Facebook. Поразени са били петролният склад „Петергофская“ и петролният терминал „Несте“ в град Ломоносов в Ленинградска област, както и център за логистична подкрепа в Болшая Изгора.

Ленинградска област е ключов център за износ на суровини в Северозападна Русия и многократно е била атакувата тази година, включително атаки, при които бяха нанесени щети на терминали за износ на енергоносители. При атаката в събога няма потвърдени щети на пристанища и инфраструктура за износ.

Двете страни продължиха дда си разменят атаки с дронове в неделя. Руското министерство на отбраната съобщи, че е прехванало 95 украински безпилотни самолети през нощта в десетки области. Украйна съобщи за атаки от 236 руски дрона, от които 215 са били свалени в северните, южните и източните части на страната.

В неделя Генералният щаб на украинската армия съобщи за руско нападение с дронове срещу централен склад за отработено гориво в Киевска област в зоната на ограничен достъп на изведената от експлоатация ядрена централа „Чернобил“. Международната агенция за атомна енергия съобщи, че планира да изпрати скоро екип, който да посети обекта и да оцени нанесените щети.

Отделно в неделя украинските въоръжени сили нанесоха удар срещу моста Чонгар, като временно блокираха пункта за достъп до Кримския полуостров, съобщи губернаторът на окупираната Херсонска област в Югоизточна Украйна Владимир Салдо в „Телеграм“.

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Последна актуализация: 17:05 | 07.06.26 г.
войната в Украйна Владимир Путин Володимир Зеленски
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