Китайската централна банка продължава да купува злато, въпреки че металът е под натиск

Китайската централна банка е удължила поредицата си от покупки на злато през май, като е увеличила запасите си, докато цените на ценния метал остават под натиск, предава Bloomberg.

Златото, притежавано от Китайската народна банка, е нараснало с 320 хил. тройунции миналия месец, сочат публикувани в неделя данни. С новите покупки периодът, в който банката купува ценния метал, е нараснал до 19 месеца и е най-дългият от поне 2015 г. насам, когато централната банка на Китай започна да публикува по-редовно данните за златните си резерви.

Златото отбеляза спад през май за трети пореден месец, след като достигна рекорд в края на януари. Продължаващите опасения от инфлация и очакванията за по-високи за по-дълго време лихвени проценти, породени от войната в Близкия изток, натежаха върху привлекателноста на активи, които не носят доходност.

Покупките от централните банки по света бяха ключов стълб на подкрепа за златото през последните години. Goldman Sachs Group съобщи миналия месец, че очаква покупките да бъдат увеличени, тъй като геополитическите развития вероятно ще засилят стремежа към диверсифициране на резервите.