AI ботовете идват, а младите ги освиркват, вместо да ги аплодират

Революцията на изкуствения интелект вече е тук, а недоволството става все по-силно.

Докато изкуственият интелект преобразува индустриите и пазарите по целия свят, сред младото „цифрово поколение“, което сега навлиза на пазара на труда, се засилва страха от въздействието му върху работните места и ежедневието, докато ChatGPT, Claude и Gemini стават все по-известни, пише Ройтерс.

Бившият главен изпълнителен директор на Google Ерик Шмид каза преди седмици пред завършващите студенти от Университета на Аризона, че въздействието на изкуствения интелект ще бъде „по-голямо, по-бързо и с по-сериозни последствия“ от всичко досега.

AI „ще засегне всяка професия, всяка класна стая, всяка болница, всяка лаборатория, всеки човек и всяка ваша връзка“, каза той, докато се чуваха освирквания, дори когато засегна тревогите относно опасенията за работните места и несигурното бъдеще.

Колко реални са тези страхове стана ясно от съобщението на Standard Chartered във вторник, че банката ще съкрати над 7000 работни места и ще замени „човешкия капитал с по-ниска добавена стойност“ с изкуствен интелект.

Много технологични фирми също съкращават персонал заради внедряването на изкуствен интелект. Meta, която инсталира софтуер за проследяване на компютрите на служителите си в САЩ, за да обучи AI модела си, планира да съкрати 10% от работната си сила в световен мащаб, започвайки от този месец.

Amazon.com съкрати около 30 хил. корпоративни позиции през последните месеци, опитвайки се да наложи изкуствения интелект и ефективността, а през февруари финтех фирмата Block съкрати почти половината от персонала си.

Войната в Иран също оказва негативно влияние върху наемането на персонал.

Шмид препозна страховете на младото поколение и ги определи като „рационални“, но подобно на днешните висши мениджъри той описа промените и сътресенията, които изкуственият интелект носи със себе си, като нещо неизбежно, към което всеки трябва да се приспособи.

Поколението Z: по-ядосани и по-тревожни по отношение на AI

Въпреки това, докато главните изпълнителни директори възприемат AI, има признаци на съпротива: от китайските съдилища до синдикатите в южнокорейските автомобилни производители, холивудските сценаристи и индийската филмова индустрия.

И може би най-ясният признак за негодувание към визията за света, предлагана от технологичните компании, е нарастващото недоволство сред американската младеж.

Доклад на Gallup от април показа, че все по-голям брой представители на поколението Z – родените между 1997 и 2012 г. – изпитват тревога или гняв по отношение на AI, а броят на тези, които са изпълнени с надежда или ентусиазъм, е спаднал рязко в сравнение с предходната година.

Почти половината от анкетираните казват, че рисковете от AI надвишават ползите, а според 15% е обратното – много по-мрачна гледна точка в сравнение с тази отпреди година. Повечето признават необходимостта да бъдат запознати с AI, но казват, че той пречи на по-задълбоченото учене и творчеството.

„Негативните емоции са се засилили през последната година“, пишат авторите на доклада и отбелязват, че използването на AI започва да достига плато. „Младите пълнолетни в работната сила са значително по-склонни да разглеждат AI като риск, отколкото като полза.“

Данните наистина показват, че положителните нагласи към AI нарастват с нивото на използване и намаляват сред онези, които го използват по-рядко.

Хладният прием, с който се сблъска Шмид, последва други неотдавнашни прояви на гняв срещу AI. На 8 май в Университета на Централна Флорида мениджърката в сферата на недвижимите имоти Глория Колфийлд беше подложена на подобни освирквания и подвиквания по време на речта си по повод завършването на випуска, посветена на AI.

„Възходът на изкуствения интелект е следващата индустриална революция“, каза тя, докато се чуваха освирквания, които я хванаха неподготвена. „Какво стана? Добре, явно съм засегнала чувствителна струна... Само преди няколко години AI не беше фактор в нашия живот.“

Залата избухна в аплодисменти.