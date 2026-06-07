Започна премахването на оградата около незаконни строежи край Варна

В присъствието на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски и на областния управител на Варна Марио Смърков започна премахването на оградата около незаконните строежи в местността Баба Алино край града.

Никой няма право да огражда гора без разрешение, изтъкна министърът. Той уточни, че са оградени девет имота, като четири от тях се водят в горскостопанските планове като държавна собственост. Как са прехвърлени в кадастъра, кой и кога ги е продал, в Регионалната дирекция по горите (РДГ) и в Горското стопанство във Варна информация няма, посочи Абровски. За него не е ясно и защо в кадастъра са отразени като частни. Той изрази убеденост, че както Министерството на земеделието си върши задълженията, така ще направят и другите институции, като подчерта, че визира и прокуратурата, и Община Варна.

Принудителната административна мярка, която РДГ налага в случая, е заради ограждането на имоти от горския фонд, каза още Абровски. Според него инвеститорът в района, който е издигнал прегражденията, не е очаквал, че „някой в тази държава най-накрая ще приложи закона“. Министърът уточни, че е бил на мястото още снощи, около 20:30 часа, и всички рекламни платна са стояли по местата си. Тази сутрин винилите откъм лицевата част на оградата вече ги нямаше, но в гората нищо не е пипнато, допълни Абровски.

Той уточни, че поставените ограждения са с височина 2,30 метра. В настоящата акция ще бъдат премахнати метални конструкции с поставени върху тях винилови рекламни платна с дължина 940 метра. „Като бъде махнато преграждението, може най-накрая кметът на Варна да види какво се случва тук и да дойде да изпълни закона“, коментира министърът. Той подчерта още, че РДГ има правото да премахне огражденията, махането на бетонните им основи обаче е в правомощията на Община Варна.

Абровски допълни, че оградата не е само 940 метра. Когато бъдат издадени принудителни административни мерки за останалата част от прегражденията, ако инвеститорът не изпълни задълженията си, и тя ще бъде премахната. От тук нататък държавата ще си изпълнява функциите, правителството е поело ангажименти, посочи още Абровски.

Той добави, че оградата е констатирана през февруари тази година и инвеститорът е информиран, че трябва да я премахне, но не е предприел нужните действия. Всичко свършено тук сега ще бъде описано, включително извънредният труд на хората, и срещу компанията, която не е изпълнила задълженията си, ще бъдат заведени съдебни искове да изплати това, което държавата е свършила вместо нея, посочи Абровски.

Областният управител Марио Смърков каза, че ще следи отблизо и ще контролира случващото се. Той допълни, че при встъпването си в длъжност е установил, че Община Варна все още не е премахнала няколко незаконни обекта на различни места в града, за които той е започнал преписка с администрацията още през 2023 г. Тези обекти са поставени върху земя публична държавна собственост, уточни Смърков. Като примери той даде обекти близо до една от буните в града, както и в местността Салтанат, която е в съседство с Морската градина. По думите на Смърков той отново е изпратил напомнителни писма до Общината и ще следи дали ще бъдат предприети някакви стъпки.

Междувременно дружеството „ВилАпарт Арканум“ съобщи, че е отстранило ограждението в местността Баба Алино край Варна по собствена инициатива, става известно от прессъобщение на компанията, разпространено от „Корпорация КУБ", инвеститор в незаконния комплекс Forest Club в местността. Демонтажът е извършен доброволно от компанията на 6 юни, се уточнява в съобщението.

Въпреки че все още няма решение по подадената от нас жалба срещу заповедта за премахване на ограждението в местност Баба Алино, ние вече доброволно премахнахме оградата, посочват от компанията. От дружеството допълват, че решението е взето по собствена инициатива, "за да не се създава допълнително напрежение и за да не се възпрепятства по никакъв начин разрешаването на спора".

Вярваме, че каузата ни е справедлива, но зачитаме закона и хората около нас. Ще продължим да защитаваме правата си по съдебен ред, изтъкват от компанията.

(БТА)