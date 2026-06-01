Търговското споразумение между САЩ и ЕС може да е основата за връщане към разбирателство

Търговията между САЩ и Европа се изчислява на 1,5 трилиона долара годишно - ползите от нея са реални, но в последните месеци тя е изложена на ескалиращи заплахи, пише в редакционен коментар Bloomberg. Агенцията обръща внимание, че Европейският съюз най-накрая е одобрил параметрите на подписаната през миналия юли търговска сделка между американския президент Доналд Тръмп и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в курорта на Тръмп в Шотландия.

Споразумението е едностранно - то дава нулеви мита за повечето американски промишлено стоки в Европа, и мита от 15% за европейските стоки в САЩ. Затова и отне месеци на заплахи, правен хаос и взаимни обвинения, но накрая Брюксел се съгласи на текст, който трябва да бъде ратифициран от Европейския парламент през юни. След това и Белият дом да даде своето съгласие, а вече има заявки, че ще отхвърли всички промени, които добавиха европейците, за да превърнат споразумението в приемливо.

Но и двете страни трябва да приемат текстовете без повече пазарлъци, пишат редакторите на Bloomberg, отчитайки че е по-добре и двете страни да се фокусират как да задълбочат тези отношения. В коментара се отбелязва, че споразумението е политическо, а не търговско - в него няма правила за уреждане на спорове, не се гласува от Конгреса и до голяма степен зависи от "капризите на непостоянен президент на САЩ". Именно затова и европейските институции толкова дълго време търсеха начини за предпазни клаузи.

Но ратификацията му ще избегне нова ескалация на напрежението между САЩ и Европа. Двете страни ще могат да се фокусират върху конкуренцията от Китай и да изградят сигурни вериги на доставките, да намерят баланса при критичните минерали, както и да изгладят отношенията си в сектора на сигурността.

По-здравословните търговски отношения ще помогнат да бъдат намерени общи позиции на геополитическите въпроси, включително и за отварянето на Ормузкия проток и американските войски в Европа, посочват още от Редакторския съвет на Bloomberg.

Някои промени в движение

Една от най-показателните промени, които налагат европейците, е, че споразумението ще е валидно до 2029 година, тоест до края на мандата на Доналд Тръмп. В движение те предлагат още няколко неща, които може да не се харесат на САЩ. Например преференциите за американски стоки ще могат да бъдат автоматично прекратени, ако САЩ не намалят митата за стоманата и алуминия до 15% до края на годината, или ако Брюксел прецени, че вносът от САЩ застрашава да причини "сериозна вреда" на производителите в ЕС.

Вашингтон настоява за ясна дефиниция на "сериозна вреда", но все пак, според Bloomberg, текстът може да бъде приет и така. Още повече, че освен промишлени американски стоки преференциален достъп ще имат и земеделски продукти и морски стоки.