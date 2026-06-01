Лихвите по заемите на бизнеса растат през април

Средната лихва на кредитите за бизнеса, отпуснати от банките през април расте на годишна и месечна база, показват данните на Българската народна банка (БНБ). При потребителските и жилищните заеми средният лихвен процент намалява в сравнение с година по-рано, отчита централната банка. В сравнение с април миналата година обемите на заемите на фирмите се увеличават, докато тези за бизнеса и домакинствата на месечна база се движат в различни посоки.

През април, в сравнение с март, средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро се увеличава с 0,16 процентни пункта (пр. п.) до 4,14%, при ръст за година с 0,07 пр. п.

При заемите над 1 млн. евро месечният ръст е с 0,22 пр. п. до 4,45%, при увеличение на годишна база с 0,20 пр. п.

Средният лихвен процент по овърдрафта за месец се повишава с 0,01 пр. п. до 3,38%.

Лихвени проценти по нов бизнес по кредити за сектор нефинансови предприятия

Източник: БНБ

Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро се понижава за месец с 2,4% (6,4 млн. евро) до 258,2 млн. евро, при годишен ръст с 12%.

При заемите над 1 млн. евро обемът намалява в сравнение с месец по-рано с 12,9% (135,9 млн. евро) до 921,1 млн. евро, при годишен ръст с 14,8%.

При обема на предоговорените кредити и заемите за рефинансиране се наблюдава намаление на месечна база със 17,1 % (122,3 млн. евро) до 591,9 млн. евро.

Обеми по нов бизнес по кредити за сектор нефинансови предприятия

През април в сравнение с март средният лихвен процент по кредитите за потребление се повишава с 0,18 пр. п. до 8,81%, при годишен спад с 0,04 пр. п. Годишният процент на разходите (ГПР) по тези заеми расте за месец с 0,16 пр. п. до 9,08%.

При жилищните заеми средният лихвен процент се запазва на ниво от 2,45%, каквото беше и през март, а на годишна база има намаление с 0,01 пр. п. От БНБ посочват, че ГПР по тези кредити нараства за месец с 0,01 пр. п. до 2,78%.

Средният лихвен процент по другите кредити се увеличава в сравнение с март с 0,14 пр. п. до 4,04%, при годишен ръст от 0,38 пр. п.

При другите кредити на Работодатели и самонаети лица повишението на средната лихва за месец е с 0,19 пр. п. до 4%.

През април средният лихвен процент по овърдрафта се понижава за месец с 0,13 пр. п. до 13,07%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период расте с 0,01 пр. п. до 21,23%.

Лихвени проценти по нов бизнес по кредити за сектор домакинства

Обемът на новия бизнес по кредитите за потребление намалява за месец с 3% (18,3 млн. евро), а расте за година с 21,4% до 589 млн. евро, а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране намалява в сравнение с март с 15,3% (10,1 млн. евро) до 56,3 млн. евро.

При жилищните кредити обемът на новия бизнес нараства на месечна база с 1,5% (9,7 млн. евро) до 638,8 млн. евро, при годишен ръст с 12%.

При предоговорените кредити и заемите за рефинансиране месечният спад е с 1,2% (1,5 млн. евро) до 118,7 млн. евро.

Обемът на новия бизнес по другите кредити се увеличава за година с 18,4%, при понижение за месец с 21,2% (4,4 млн. евро) до 16,4 млн. евро.

При предоговорените заеми и кредитите за рефинансиране обемът се понижава на месечна база с 64,4% (1,7 млн. евро) до 0,9 млн. евро. Обемът на новия бизнес по другите кредити на Работодатели и самонаети лица спада за месец с 3,.9% (5,9 млн. евро) до 9,2 млн. евро.

Обеми по нов бизнес по кредити за сектор домакинства

