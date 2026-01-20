Марк Карни иска да е начело на нов световен търговски ред с по-малка зависимост от САЩ

Канадският премиер Марк Карни се стреми да насърчи нов световен търговски ред, като работи по-тясно с Китай и сключва по-малки търговски споразумения, но се натъква на ограничения заради все още засилената икономическа зависимост на Канада от САЩ, пише Ройтерс.

Миналата седмица Карни стига по-далеч от своите съюзници в Европа в усилията си за диверсификация на търговията, като подписа споразумение с Китай и се стреми да позиционира Канада като възможен лидер на нов световен търговски ред, след каато митата на президента на САЩ Доналд Тръмп разтърсиха дългогодишните отношения между двете страни.

Сключването на нови съюзи и търговски партньорства придоби нова неотложност за страни като Канада, тъй като външната политика на Тръмп става все по-агресивна и непредсказуема. Той увеличи усилията си да отнеме суверенитета над Гренландия от Дания, която е член на НАТО, принуждавайки Европейския съюз да обмисли ответни мерки.

Карни, бивш председател на Английската централна банка и на Канадската централна банка, спечели изборите миналата година с обещание да създаде нови икономически съюзи, които да помогнат на Канада да оцелее след митата на Тръмп и заплахите му да анексира Канада.

Преди да пристигне на ежегодната среща на световния елит в Давос в понеделник, той обиколи света и посети страни, които преди това бяха пренебрегвани от Канада.

„Редица многостранни отношения, институции и системи, основани на правила, се подкопават с различни решения на различни страни, включително САЩ“, заяви Карни в Доха в неделя, където обеща по-голямо сътрудничество в областта на отбраната и сигурността и заяви, че е бил постигнат напредък по споразумение за насърчаване на инвестициите.

„Напредъкът, както и стремежът на Канада и други страни със сходно мислене да постигнат напредък, се осъществява чрез многостранни споразумения“, заяви Карни, като се застъпи за споразумения с по-малък брой страни.

Карни заяви, че Канада вече се застъпва да бъде мост между Европейския съюз и страните от Тихоокеанския басейн.

„В този момент на нестабилност Канада ще поеме инициативата и лидерството. Ще се погрижим да привлечем на преговорите страни, които ще ни подкрепят в тази роля“, казва външният министър Анита Ананд в интервю за Ройтерс в Доха.

Тя иска подкрепата на избирателите за по-високи разходи, данъчни облекчения и нова стратегия за сигурност, която се очаква да ускори укрепването на отбраната на Япония.

Зависимост от търговията със САЩ

Европейският съюз също засилва усилията си за диверсификация на търговията – подписа споразумение с южноамериканския търговски блок Меркосур след 25-годишни преговори, сключи споразумение с Индонезия през септември м. г. и актуализира споразуменията с Мексико. ЕС възобнови преговорите за търговски споразумения с Малайзия, Филипините, Обединените арабски емирства и Индия.

Но докато ЕС разчита на САЩ за под 20% от износа на стоки, Канада все още изпраща близо 70% от износа си на юг от границата.

За да намали износа на стоки за САЩ с 10%, Канада ще трябва да удвои износа си за Китай, Германия, Франция, Мексико, Италия и Индия или да намери други страни с подобен размер, казва Принс Овусу, старши икономист в Export Development Canada.

Карни заяви, че ще удвои износа на Канада за страни, различни от САЩ, през следващото десетилетие. Експерти в областта на търговията и икономиката казват, че за да постигне това, Канада трябва да разчита в голяма степен на Китай, който в момента е нейният втори по големина търговски партньор.

„Трябва да бъдем много предпазливи... Твърде бързите действия и интегрирането с Китай също създават някои проблеми, свързани с дългосрочната стабилност на икономиката“, коментира Уилям Пелерин, партньор и един от ръководителите на отдела за международна търговия в правната кантора McMillan.

Китайските производители имат способността да наводнят канадския пазар за една нощ с почти всички категории стоки, добавя той.

Доставките на Китай за САЩ намаляха миналата година, но се увеличиха рязко за останалата част на света.

През октомври делът на Канада в износа за САЩ е спаднал до най-ниското си ниво в историята, ако не се броят годините на пандемията от Covid-19, сочат официални данни. Но САЩ все още съставляват 67,3% от целия износ. Макар правителството да се надява да продава повече петрол на Азия, 90% от канадския суров петрол отива за САЩ.

Икономисти казват, че е малко вероятно делът на САЩ в канадския износ да намалее значително в близо бъдеще, като много компании очакват резултата от преговорите по търговско споразумение между САЩ, Мексико и Канада тази година.

Преследване на множество търговски споразумения

Миналата седмица Карни стана първият канадски премиер, който посети Катар, и първият, който посети Китай от 2017 г. насам.

В Пекин Карни заяви, че Китай е станал по-предвидим партньор от САЩ. Очаква се той скоро да посети Индия, след като двете страни възстановиха дипломатическите си отношения и прииеха да възобновят търговските преговори, които бяха в застой при предшественика му Джъстин Трюдо.

Канада сключи търговски споразумения и с Еквадор и Индонезия и подписа инвестиционни споразумения с Обединените арабски емирства.

Министърът на търговията на Карни Маниндер Сиду заяви, че след това Канада ще се съсредоточи върху Филипините, Тайланд, Меркосур и Саудитска Арабия, както и Индия.

„Обикновено правителството на Канада подписва едно търговско споразумение годишно. Искаме да се уверим, че ще ги сключим възможно най-скоро“, каза Сиду в интервю в Дубай.