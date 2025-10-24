Тръмп прекратява всички търговски преговори с Канада, обидил се на реклама

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че всички преговори в областта на търговията с Канада са прекратени след измамна по думите му реклама, в която бившият президент Роналд Рейгън говори отрицателно за митата, предава Ройтерс.

„Предвид нечуваното им поведение всички търговски преговори с Канада са прекратени“, написа Тръмп в Truth Social.

Премиерът на Онтарио Дъг Форд заяви по-рано тази седмица, че рекламата с послание срещу митата е привлякла вниманието на Тръмп.

Въпросната телевизионна реклама включва откъси от обръщение на Рейгън от 1987 г., в което той защитава принципите на свободната търговия и критикува митата като остаряла идея, която задушава иновациите, повишава цените и засяга американските работници.

„Чух, че президентът е чул нашата реклама. Сигурен съм, че не е бил много доволен“, каза Форд във вторник.

Тръмп използва митата като лост върху много страни по целия свят. Търговската му война повиши американските мита до най-високите им нива от 30-те години на миналия век насам и той редовно заплашва с още налози, предизвиквайки притеснения сред компании и икономисти.

Канадският премиер Марк Карни заяви пред репортери, че Канада няма да позволи несправедлив достъп на САЩ до пазарите ѝ, ако преговорите по редица търговски споразумения с Вашингтон се провалят.

Тръмп наложи мита върху канадската стомана, алуминий и автомобили по-рано тази година, като накара Отава да предприеме ответни мерки. Двете страни водят преговори от седмици за потенциална сделка за стоманения и алуминиев сектор.

Следващата година САЩ, Канада и Мексико трябва да направят преглед на споразумението си за свободна търговия от 2020 г.

Тръмп заяви, че рекламата вероятно цели да повлияе на предстоящото дело във Върховния съд, което оспорва законността на голяма част от ключовата му външноикономическа политика. Президентът предупреди, че ще настъпи катастрофа, ако съдът отмени митата му за отделни страни, включително ще принуди правителството да възстанови на компаниите милиарди долари, които вече са платени под формата на мита, отбелязва Bloomberg.

Съдът трябва да изслуша устно изнесените аргументи по делото на 5 ноември.

Президентската фондация и институт „Роналд Рейгън“ критикува Онтарио за рекламата, като заяви, че провинцията не е поискала разрешение да използва откъсите и че „избирателно аудио и видео“ в рекламата „представя погрешно“ цялото обръщение на Рейгън.

Канадската икономика беше тежко засегната от митата на Тръмп, тъй като около три четвърти от износните ѝ стоки бяха предназначени за САЩ миналата година. Онтарио, която има около 16 млн. души население, е в центъра на търговската война, тъй като там се намират стоманодобивният и автомобилният сектор на Канада – два от секторите, в които Тръмп нанесе удар на чуждестранните производители. Канада е вторият по големина търговски партньор на САЩ.

Съобщението внесе нова несигурност в едни от най-големите двустранни търговски отношения в света. САЩ и Канада са обменили стоки и услуги за над 900 млрд. долара миналата година. Канадският долар отбеляза спад след съобщението на Тръмп.

Американският президент и канадският премиер Марк Карни вероятно ще се срещнат следващата седмица, тъй като и двамата ще присъстват на срещите на върха на АТИС и АСЕАН съответно в Южна Корея и Малайзия.

Това не е първият път тази година, в който Тръмп заявява, че прекратява търговските преговори с Канада. По-рано това лято президентът каза, че спира всички разговори в областта на търговията със страната поради данъка ѝ върху цифровите услуги и допълни, че ще обяви нови мита.

Тогава стратегията се оказа ефективна за президента, тъй като Канада заяви, че ще въведе законодателство за отмяна на данъка и ще спре да събира плащанията, като възстанови канала за комуникация.