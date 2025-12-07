Китайската централна банка увеличава златните си резерви за 13-и пореден месец

Китайската централна банка е увеличила златните си резерви за 13-и пореден месец, сочат публикувани в неделя данни, цитирани от Bloomberg.

Златните запаси на Китайската народна банка са се увеличили с 30 хил. тройунции миналия месец, като общият им размер е достигнал около 74,12 млн. тройунции. Сегашният цикъл на покупки започна през ноември 2024 г.

Цената на златото се затвърди над нивото от 4000 долара за тройунция, след като отстъпи от връхната си точка през октомври, и остава напът да отбележи най-добрата си година от 1979 г. насам. Нарастващите очаквания, че Федералният резерв ще понижи лихвените си проценти на заседанието на 9 и 10 декември подкрепят метала, а пазарът очаква също следващият председател на Федералния резерв да възприеме по-умерен подход към паричната политика.

През октомври покупките на злато от централните банки по целия свят се увеличиха след затишие в средата на годината, сочат данни на Световния съвет за златото. Официалните покупки, които позволяват на страните да се предпазват от колебанията на долара, започнаха да се разширяват след нашествието на Русия в Украйна и замразяването на валутните резерви на Москва.

Китайската народна банка, която се стреми към по-голямо финансово влияние и позиция на световния пазар на злато, също така се опитва да привлече чуждестранни централни банки с предложения да съхраняват златото си в Китай. Досега тя е привлякла няколко желаещи, включително Камбоджа.