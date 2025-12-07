Делян Добрев: Ремонтът на бюджета не е за сметка на социалните придобивки

Ремонтът на бюджета не е за сметка на социалните придобивки, заяви председателят на бюджетната комисия Делян Добрев (ГЕРБ-СДС) пред БНР.

В новия проект на бюджет отговаряме на очакванията както на бизнеса, така и на протестиращите, тъй като четирите основни искания са изпълнени – няма увеличение на данък „дивидент“, няма да се въвежда софтуерът за търговските обекти, няма да се вдига пенсионната вноска догодина, посочи той. Преосмислен е и размерът на максималния осигурителен доход, автоматизмите при определяне на заплатите в някои сектори, обвързани със средната работна заплата, отпадат, освен за учителите и съдебната власт.

Има общо увеличение на заплатите в бюджетния сектор с 10%, като за някои категории служители може и да са по-малко. Т.е. ремонтът на бюджета не е за сметка на социалните придобивки, а за сметка на по-макрокапиталови разход, подчерта Делян Добрев. По думите му също се прави крачка в посока съкращаване на държавната администрация - 5500 места от общо 10 500, които са трайно незаети за повече от 6 месеца. Постигна се компромис тези щатове да бъдат съкратени поетапно през следващите три години, като се започне от 2026 г.., каза Добрев. По думите му празните щатове се използват от администрациите за раздаване на бонуси на всеки три месеца. Капиталовите разходи в отбраната, транспорта, регионалното развитие са орязани с около 20%.

Не трябваше да позволяваме да се качват на гърба на ГЕРБ, може би подценихме ситуацията и добре че се събудиха младите хора, гражданското обществото, да кажат "не" на промяната на данъчната система, ние чухме ясната заявка, изтъкна председателят на бюджетната комисия. Остава 3% дефицит догодина, лимитът на дълга е до 10 млрд евро, но в него има рефинансиране на стар дълг и падежиране на дългови инструменти, така че това не са изцяло средства, които ще вземем като държава и ще ги изхарчим, обясни депутатът.

Вотът на недоверие за икономическа политика, внесен в петък от "Продължаваме промяната-Демократична България", идва в момент, когато държавата има един от най-добрите показатели в ЕС, ние сме пети по икономически растеж, отбеляза Делян Добрев.

Ако не се приеме този бюджет в рамките на декември, трябва да има т.нар. удължителен бюджет, това е резервен вариант, бих искал той да е авариен, защото имаме достатъчно време да се приеме новият вариант, обясни още Делян Добрев. Той се надява новият вариант да бъде внесен в Народното събрание до края на утрешния ден.

Предупредих още в петък депутатите от бюджетната комисия, че ще насроча извънредно заседание за вторник в 10:00 ч. сутринта, за да бъдат разгледани на първо гласуване трите проектобюджета - на държавата, на НЗОК и ДОО, разясни депутатът. До края на следващата седмица – четвъртък, петък, могат да се гледат трите бюджета на първо гласуване и в пленарната зала, смята той.

При първоначалния бюджет парламентът не се вслуша в предложенията на работодателите и синдикатите, отчете като грешка председателят на бюджетната комисия. По думите на Добрев този бюджет е компромисен и се надява мнозинството в НС да го приеме, без да предлага съществени изменения в него.

Според Делян Добрев държавата не трябва да придобива собствеността върху „Лукойл-Нефтохим“, защото това евентуално би застрашило държавата от арбитраж в бъдеще.

(БТА)