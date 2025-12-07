Половината швейцарци подкрепят предложение за таван на населението до 10 млн. души

План на крайнодясната Народна партия в Швейцария за ограничаване на населението до 10 млн. души получава подкрепата на близо половината от страната, сочи допитване преди очакван референдум догодина, предава Bloomberg.

Партията, която отдавна работи срещу имиграцията, твърди, че твърде бързият ръст на населението подлага на прекален натиск жилищата, транспорта и обществените услуги. Нивото на подкрепа идва, въпреки че правителството призова избирателите да го отхвърлят, като предупреди, че строгите ограничения ще навредят на икономиката и просперитета, тъй като швейцарските компании зависят от чуждестранни служители.

Допитването на вестникарската група Tamedia/20 Minuten, публикувано в неделя, показва, че 48% от населението планира да гласува за плана. Поддръжници твърдят, че референдумът ще се проведе през юни, но правителството все още не е потвърдило това.

Народната партия успя да издейства референдума, след като събра над 100 хил. подписа, които са прагът за предизвикване на гласуване. В момента Швейцария има малко над 9 млн. жители. Според предложението на партията правителството ще трябва да се оттегли от международни споразумения, включително договора си за свободно движение с Европейския съюз, когато прагът от 10 млн. жители влезе в сила. Това може да се случи още през 2035 г., според сегашните прогнози.

Швейцария преживя десетилетен ръст на населението, като чужденците в момента съставляват около една четвърт от местните жители. Това предизвика антиимигрантски нагласи, включително около наемането на чужденци в международни компании, които не могат да намерят достатъчно служители в страната.

Поддръжниците на инициативата дават примери с цените на жилищата в Цюрих, които нараснаха до по-високи нива от тези в Лондон и Париж.