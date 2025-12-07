Макрон заплашва Китай с мита заради търговския дефицит

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че е заплашил Пекин с мита по време на държавното си посещение в Китай, ако не бъдат предприети действия за намаляване на все по-нарастващия търговски дефицит на страната с Европейския съюз, предава Ройтерс.

По време на посещението на Макрон по-рано през декември той призова Китай да засили сътрудничеството по „неустойчивите“ търговски дисбаланси в световен мащаб, геополитиката и околната среда.

„Опитах се да обясня на китайците, че търговският им излишък е неустойчив, тъй като те убиват собствените си клиенти, особено като вече не внасят много от нас“, заяви Макрон в интервю, публикувано в неделя от френския ежедневник Les Echos.

„Казах им, че ако не реагират, ние, европейците, ще бъдем принудени през следващите месеци да вземем сериозни мерки, следвайки примера на САЩ, като налагане на мита върху китайски продукти“, допълни той.

Дефицитът на ЕС в търговията със стоки с Китай се увеличи до близо 60% от 2019 г. насам, а търговският баланс на Франция с китайската икономика, оценявана на 19 трлн. долара, продължава да се разширява.

В миналото Макрон се опита да създаде силен европейски фронт в отношенията с Китай, като настоя Брюксел да въведе протекционистични контрамерки, за да забави пристигането на китайски стоки, които вредят на европейската промишленост.

Макрон заяви пред Les Echos, че европейската промишленост е в тежко положение между протекционизма на американския президент Доналд Тръмп и Китай, който „удря в сърцето на европейския промишлен и иновационен модел“.

„Днес се намираме между двете сили и е въпрос на живот и смърт за европейската промишленост. Превърнахме се в пазар за корекции и това е най-лошият възможен сценарий“, допълни той.

Макрон каза още, че предлага по-помирителен подход към Китай като отмяна на ограниченията върху износа на полупроводници от европейска страна и на ограниченията върху износа на редкоземни елементи от китайска страна.

Той призова китайските компании да инвестират в Европа и „да създават стойност и добри възможности за Европа“.

Френската икономика ще нарасне с най-малко 0,8% тази година

Френската икономика вероятно ще постигне растеж от най-малко 0,8% през 2025 г., малко над очакванията на правителството за 0,7%, съобщи финансовият министър Ролан Лескюр, цитиран от Bloomberg.

„Имахме много добро трето тримесечие, така че трябва да имаме наистина лошо четвърто, за да постигнем растеж под 0,8 на сто, не смятам, че ще стане така“, зааяви Лескюр в интервю за LCI TV.

Икономиката на Франция показва признаци, че издържа на политическата буря, която доведе до падането на няколко правителства през миналата година и съмнения за това как администрацията може да овладее големия бюджетен дефицит.

Брутният вътрешен продукт нарасна с 0,5% през третото тримесечие, като надмина очакванията на икономистите и изпреварва над два пъти темпа в еврозоната с 20 страни членки. Търговията и инвестициите бяха ключови двигатели въпреки признаците за нарастваща несигурност сред бизнес лидерите.

Бизнес активността се повиши за първи път от над една година през ноември благодарение на силата на сектора на услугите въпреки първоначалните оценки, че е изпаднала в стагнация, показаха данни от миналата седмица.

Все пак политическите игри държат инвеститорите в напрежение. Премиерът Себастиан Льокорню бърза да прокара бюджета за 2026 г. във фрагментирания парламент до края на годината в стремежа си да стабилизира финансите на страната.

Той спечели важна битка в петък, когато Националното събрание подкрепи компромисна сделка по част от бюджета, той все още е далеч от одобрен план за разходите. Гласуването по раздела за социалното осигуряване в бюджета е насрочено за вторник, а по-широкият финансов план за по-късно този месец.

Ако законодателството не бъде одобрено, това ще доведе до по-големи дефицити и ще подкопае стратегията на премиера за постигане на компромиси с опозицията за избягване на ново падане на правителството.