Макрон призова Си Дзинпин да увеличи усилията за Украйна и поиска ребалансиране на търговията

Френският президент Еманюел Макрон призова китайския лидер Си Дзипнип да си сътрудничат по-тясно в областта на геополитиката, търговията и околната среда, в момент когато Европейският съюз търси помощта на Китай за прекратяване на войната в Украйна, а Пекин се стреми към дипломатически победи на фона на американските мита, предава Ройтерс.

Голяма бизнес делегация придружава Макрон по време на четвъртото му държавно посещение във втората по големина икономика в света, докато той се стреми да укрепи авторитета си във външната политика и да сключи търговски споразумения за френската промишленост в опит да съживи политическите си постижения в последните години от мандата си след бурно лято и преди президентските избори през 2027 г.

От своя страна, Китай иска да смекчи търговските си противоречия с ЕС относно силно субсидирания си сектор на електромобилите, като същевременно се представя за надежден търговски партньор и алтернативен пазар на САЩ, докато световните икономики са изправени пред рискове от рецесия в резултат на митата, наложени от президента Доналд Тръмп.

„Сега повече от всякога диалогът между Китай и Франция е от жизненоважно значение“, заяви Макрон пред домакина си по време на срещата им в четвъртък в Голямата народна зала в Пекин. „Предлагам тристранна програма за нашите отношения, която включва геополитическа стабилност, икономическо ребалансиране и екологична устойчивост“, допълни той.

„Трябва да продължим да се обединяваме в подкрепа на мира и стабилността в света“, каза още Макрон, имайки предвид конфликта в Украйна. „Способността ни да работим заедно е решаваща“, допълни той.

Икономическите възможности се сблъскват с политически ограничения

В петък Си ще придружи Макрон в югозападната китайска провинция Съчуан, което е проява на изключително внимание, като се има предвид, че Си рядко се присъединява към световни лидери на посещения в страната му, след като отпътуват от Пекин.

Но въпреки видимата сърдечност между двамата лидери анализатори твърдят, че върху партньорството им тегнат значителни политически ограничения.

Не се очаква китайският лидер да одобри дългоочакваната поръчка на 500 самолета Airbus, тъй като това би отслабило влиянието на Пекин по време на търговските преговори със САЩ, които настояват за нови ангажименти за покупка на Boeing.

По същия начин е малко вероятно Си да отмени минималните цени, с които трябва да се съобразяват повечето френски производители на коняк, за да продават на китайските потребители, като се има предвид, че предходното антидъмпингово разследване беше започнато в отговор на решението на ЕС да наложи вносни мита върху китайските електромобили.

Не се очаква и облекчаване на китайските мита върху доставките на свинско месо от ЕС, тъй като Пекин се опитва да притисне Брюксел да приеме план за минимални цени за електромобилите, произведени в Китай. Франция подкрепи митата за електромобилите в гласуването през октомври 2024 г.

Предложения, които Си може да направи на Макрон за Украйна, ще следват уверенията напоследък на Китай към Русия за трайната китайска подкрепа.

ЕС също е готов да представи нови политики за икономическа сигурност следващия месец, за да намали зависимостта на блока от Китай.

„Независимо как се променя външната среда, нашите две страни трябва винаги да показват независимостта и стратегическата визия на големите сили“, заяви Си пред Маркон и допълни, че Китай остава ангажиран с насърчаването на мира в Украйна и Газа.

Си насърчи Макрон да задълбочат сътрудничеството в аерокосмическата индустрия и ядрената енергия, както и в областта на изкуствения интелект, зелената икономика и биофармацевтиката.

Двамата лидери подписаха 12 споразумения за сътрудничество след разговорите им, които обхващат застаряването на населението, двустранните инвестиции, ядрената енергия и опазването на пандите.

Голям бизнес

В миналото Макрон се стремеше да покаже твърд европейски фронт относно Китай, като същевременно се стараеше да не си навлече враждебността на Пекин, тъй като Китай е ключов износен пазар за много от най-известните френски компании.

Висши ръководители от Airbus, най-голямата френска банка BNP Paribas, електротехническия гигант Schneider и производителя на влакове Alstom заедно с ръководителите на френския млекопреработвателен и птицевъден бранш придружават Макрон в Китай.

Дефицитът в търговията със стоки на ЕС с Китай се е увеличил с почти 60% от 2019 г. насам, докато търговският баланс на Франция с икономиката за 19 трлн. долара продължава да се разширява.

„Нашите две страни имат роля в полагането, заедно с други партньори, на основите за ребалансирано икономическо управление“, заяви Макрон пред Си, като призова за по-справедливи и силни правила, а не основани на „оцеляването на най-силния“.

„От съществено значение е да се създаде среда на доверие и да се справяме с всеки риск от нестабилност във веригите за доставки“, допълни той.

Китай е седмият по големина търговски партньор на Франция, като всяка година купува стоки на стойност около 35 млрд. долара, по данни на китайските митници. Около 10% от тези продукти са козметика, а други ключови износни стоки са части за самолети и алкохолни напитки.

От своя страна, Франция внася китайски продукти на стойност 45 млрд. долара, предимно пратки с ниска стойност чрез онлайн платформи като Shein, които предлагат евтини дрехи, аксесоари и джаджи директно от китайски заводи благодарение на освобождаваненто от мита на покупки под 150 евро в ЕС.