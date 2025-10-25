Moody's сви кредитната перспектива на Франция на фона на политическата криза

Агенцията Moody's Ratings намали кредитната перспектива на Франция от стабилна на отрицателна – пореден удар по страната, която продължава да е в политическа криза.

„Решението за промяна на перспективата на отрицателна отразява повишения риск фрагментацията на политическия пейзаж на страната да продължи да нарушава функционирането на законодателните институции на Франция“, заяви агенцията в изявление, цитирано от Bloomberg. „Тази политическа нестабилност рискува да възпрепятства способността на правителството да се справи с ключови политически предизвикателства, като например повишен фискален дефицит, нарастващо дългово бреме и трайно увеличение на разходите по заеми“, се посочва още.

Рейтингът на Франция от Moody's остава със седем степени над т. нар. „боклуг“ на ниво Aa3, наравно с този на Обединеното кралство и Чехия.

Франция претърпя поредица от понижения на оценките през последните седмици, включително понижаване от S&P, Fitch и DBRS, на фона на ескалиращите дългогодишни политически сътресения, които рискуват да се превърнат в криза и на публичните финанси.

През последната година френският парламент отстрани двама министър-председатели заради бюджетните им планове, след като предсрочните избори го разделиха на непримирими помежду си фракции. Последният премиер, Себастиан Льокорню, успя да остане на поста си благодарение на това, че се поддаде на натиска на опозиционните депутати да спре пенсионната реформа на президента Еманюел Макрон, която имаше за цел да укрепи публичните финанси.

Moody's предупреди, че ако спирането на реформата – която повишава минималната възраст за пенсиониране от 62 на 64 – продължи повече от няколко години, това ще увеличи допълнително фискалните предизвикателства и ще навреди на потенциалния растеж на икономиката.

Но дори и след спирането на пенсионната реформа Льокорню остава уязвим, тъй като социалистите, на чиято подкрепа разчита, за да остане на власт, заплашват да се подкрепят вот на недоверие, ако правителството не направи повече отстъпки по бюджета за 2026 г. Основните им искания включват по-малко съкращения на разходите и значително увеличение на данъчното облагане на богатите и големите предприятия.