Регистрираната безработица в България се задържа на ниво от малко над 5% през ноември

Регистрираната безработица в България, изчислявана на базата на броя регистрирани лица в бюрата по труда към Агенцията по заетостта, се задържа относително стабилна през ноември 2025 г. на ниво малко над 5%. Това показват данните на Агенцията, публикувани в понеделник.

Регистрираната безработица през ноември е 5,14%, като се понижава с минималните 0,02 процентни пункта в сравнение с ноември 2024 г.

Регистрираните безработни лица в края на миналия месец са 145 818 души.

С посредничеството на бюрата по труда през ноември 13 086 лица са започнали работа, а още 1000 заети, учащи и пенсионери са получили съдействие за промяна или развитие на своята професионална реализация, отчитат от Агенцията.

През отчетния период 4120 души са мотивирани да направят първи стъпки към включване в пазара на труда с посредничеството на бюрата, ромските и младежките медиатори.

Отделно 3229 души от уязвими групи са започнали работа по програми за субсидирана заетост. Сред тях са хора с увреждания, младежи без професионален опит, лица над 55 години и дълготрайно безработни. От тях 1170 души са включени по проекти, финансирани от Програма „Развитие на човешките ресурси 2021–2027“.

През месеца са издадени и над 8400 ваучера за обучение на безработни и заети лица.

Същевременно през ноември бизнесът е заявил чрез бюрата по труда 6146 свободни работни места. Най-голям дял от тях са в преработващата промишленост (23,3%) и държавно управление (15,6%), търговия и ремонт на автомобили (12,6%), образованието (12,1%), следвани от хотелиерство и ресторантьорство (4,9%) и хуманно здравеопазване и социална работа (4,1%).

Най-силно през ноември се търси персонал, полагащ грижи за хора, както и продавачи, оператори на машини и съоръжения, работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта, преподаватели, водачи на моторни превозни средства, заети в производството на храни, облекло и дървени изделия, металурзи, машиностроители, чистачи и др.