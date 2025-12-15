IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Изкуствен интелект Войната в Украйна Лукойл

Регистрираната безработица в България се задържа на ниво от малко над 5% през ноември

През месеца най-силно се търси персонал, полагащ грижи за хора, според Агенцията по заетостта

20:00 | 15.12.25 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: БГНЕС/Гергана Костадинова
Снимка: БГНЕС/Гергана Костадинова

Регистрираната безработица в България, изчислявана на базата на броя регистрирани лица в бюрата по труда към Агенцията по заетостта, се задържа относително стабилна през ноември 2025 г. на ниво малко над 5%. Това показват данните на Агенцията, публикувани в понеделник.

Регистрираната безработица през ноември е 5,14%, като се понижава с минималните 0,02 процентни пункта в сравнение с ноември 2024 г.

Регистрираните безработни лица в края на миналия месец са 145 818 души.

С посредничеството на бюрата по труда през ноември 13 086 лица са започнали работа, а още 1000 заети, учащи и пенсионери са получили съдействие за промяна или развитие на своята професионална реализация, отчитат от Агенцията.

През отчетния период 4120 души са мотивирани да направят първи стъпки към включване в пазара на труда с посредничеството на бюрата, ромските и младежките медиатори.

Отделно 3229 души от уязвими групи са започнали работа по програми за субсидирана заетост. Сред тях са хора с увреждания, младежи без професионален опит, лица над 55 години и дълготрайно безработни. От тях 1170 души са включени по проекти, финансирани от Програма „Развитие на човешките ресурси 2021–2027“.

През месеца са издадени и над 8400 ваучера за обучение на безработни и заети лица.

Същевременно през ноември бизнесът е заявил чрез бюрата по труда 6146 свободни работни места. Най-голям дял от тях са в преработващата промишленост (23,3%) и държавно управление (15,6%), търговия и ремонт на автомобили (12,6%), образованието (12,1%), следвани от хотелиерство и ресторантьорство (4,9%) и хуманно здравеопазване и социална работа (4,1%).

Най-силно през ноември се търси персонал, полагащ грижи за хора, както и продавачи, оператори на машини и съоръжения, работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта, преподаватели, водачи на моторни превозни средства, заети в производството на храни, облекло и дървени изделия, металурзи, машиностроители, чистачи и др.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 18:41 | 15.12.25 г.
безработица в България Агенция по заетостта
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Икономика и макроданни виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още