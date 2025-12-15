Водещите европейски борсови индекси завършиха първата сесия за седмицата с ръстове

Основните европейски борсови индекси приключиха първата сесия за седмицата на положителна територия, докато инвеститорите са насочили вниманието си към предстоящите заседания на регионалните централни банки, съобщава CNBC.

Общоевропейският бенчмарк Stoxx 600 напредна с 0,74% до 582,54 пункта.

Германският показател DAX записа ръст от 0,18% до 24 229,91 пункта.

Френският измерител CAC отчете повишение от 0,7% до 8124,88 пункта.

Британският индекс FTSE напредна с 1,06% до 9751,31 пункта.

Тази седмица се очертава като особено натоварена за инвеститорите в Европа на фона на последното за годината заседание на Европейската централна банка (ЕЦБ) в четвъртък, когато се очаква банката да запази лихвените проценти на ниво от 2%.

В интервю за Financial Times гуверньорът на ЕЦБ Кристин Лагард заяви, че централната банка вероятно ще повиши прогнозите си за икономически растеж отново през декември, след като през септември повиши насоките до 1,2%.

Други централни банки, включително Английската централна банка (АЦБ), регулаторът в Швеция и този в Норвегия, също ще вземат последните си за годината решения по паричната политика. Инвеститорите очакват АЦБ да намали лихвените проценти. Данните за инфлацията в еврозоната и Обединеното кралство също ще бъдат публикувани в сряда.

Основните европейски борсови индекси в края на редовната търговия на 15 декември.

Желанието на европейските лидери да подкрепят финансово Украйна също ще бъде поставено на изпитание по време на среща на върха в Брюксел в четвъртък, включително евентуалното използване на замразени руски активи за милиарди евро за подкрепа на заем от 210 млрд. евро за Киев.

Редица европейски компании в областта на отбраната приключиха сесията с ценови спадове, след като президентът на Украйна Володимир Зеленски сигнализира, че може да се откаже от целта за присъединяване на страната му към НАТО.

Акциите на Rheinmetall приключиха сесията при 2,6% ценови спад. Книжата Renk поевтиняха с 0,9%. Цената на акциите на Hensoldt падна с 1%, докато книжата на Saab изтриха 0,2% от стойността си.

Нидерландската биофармацевтична компания Argenx отчете 3,9% спад в цената на акциите си, след като прекрати трета фаза на изпитание на медикамент за лечение на заболяване на щитовидната жлеза и очите.

Междувременно Швейцария повиши прогнозата си за растежа на своята икономика през следващата година благодарение на търговското си споразумение със САЩ, като същевременно намали очакванията за инфлацията, след като централната банка се въздържа от допълнително облекчаване на паричната политика през този месец. Държавният секретариат по икономическите въпроси (SECO) очаква брутният вътрешен продукт (БВП), коригиран спрямо големи спортни събития, да нарасне с 1,1% през 2026 г. в сравнение с прогнозата от септември за 0,9%.