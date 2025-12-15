IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Тръмп: Никога не сме били толкова близо до споразумение за Украйна, колкото сега

Няма да има териториално отстъпки без гаранции за сигурност за Киев, заявиха междувременно европейските лидери

23:23 | 15.12.25 г. 2
Снимка: Bloomberg L.P.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че споразумението за Украйна никога не е било толкова близо, колкото сега, предадоха световните агенции.

"Ние сме по-близо днес, отколкото сме били когато и да било" до споразумение за слагане на край на войната на Русия в Украйна, заяви президентът в Овалния кабинет след разговор с украинския си колега Володимир Зеленски и няколко европейски лидери, съобщава БТА.

Европейските преговарящи заявиха, че са се договорили каквито и да било решения за евентуални украински териториални отстъпки пред Русия да могат да бъдат взети едва след като бъдат осигурени надеждни гаранции за сигурност, които да включват многонационални сили под европейско ръководство, предаде Ройтерс.

Изявлението, разпространено от 10 европейски лидери, както и от председателката на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен, бе направено, след като те се срещнаха в Берлин, за да подкрепят мирните преговори между американски и украински преговарящи, които се стремят да сложат край на най-смъртоносния конфликт в Европа от Втората световна война насам.

Очертавайки какви гаранции за сигурност смятат за необходими, в изявлението се казва, че Украйна трябва да може да запази въоръжените си сили на равнище от около 800 000 души, за да възпира конфликт.

Освен това Европа трябва да координира многонационални сили в Украйна, в които да се включат желаещи държави с подкрепа от САЩ.

Гаранциите за сигурност ще включват и механизъм за наблюдение на спазването на прекратяването на огъня, ръководен от САЩ, който да осигурява ранно предупреждение за бъдещо нападение и да реагира при нарушения.

По-рано през деня Европейският съюз (ЕС) реши да санкционира днес 40 плавателни съда от "сенчестия флот" на Русия и одобри други наказателни мерки, целящи да изчерпят финансовите източници на Москва, заяви висшия представител на ЕС по въпросите за външната политика Кая Калас, цитирана от ДПА.

Решението бе огласено в момент, когато преговорите в Берлин между украинския президент Володимир Зеленски и европейските лидери продължават.

"Сенчестият флот на Русия остава нейното финансово спасително въже и сега ние ще го прережем", посочи Калас след среща на министрите на външните работи от държавите членки на ЕС в Брюксел.

Последна актуализация: 23:22 | 15.12.25 г.
войната в Украйна Володимир Зеленски Доналд Тръмп геополитика отбрана сигурност
