САЩ предлагат на Украйна гаранции за сигурност, но териториалните въпроси остават ключови

Американските дипломати в Берлин предлагат по-съществени гаранции за сигурност на Киев като част от подновените усилия на президента Доналд Тръмп за прекратяване на войната на Русия в Украйна, но Вашингтон продължава да се опитва да окаже натиск върху украинския президент Володимир Зеленски по отношение на териториалните отстъпки, съобщава Bloomberg.

Администрацията на Тръмп предложи да предостави на Украйна ясни гаранции за сигурност, подобни на „член 5“ – препратка към клаузата за взаимна отбрана на НАТО – като част от настоящото споразумение за намиране на дипломатическо решение на конфликта, заяви американски представител пред журналисти.

Германският канцлер Фридрих Мерц нарече предложението на САЩ за гаранции за сигурност „забележително“ и заяви, че постигането на мирно споразумение до Коледа „сега зависи изцяло от руската страна“.

Това е част от оптимистичната оценка на дипломатите, събрали се за преговорите в Берлин. Дискусиите на ниво работни групи може да продължат и този уикенд в САЩ, вероятно в Маями, мястото на предишните дискусии, добавя американският служител.

Тръмп вероятно ще се включи във вечерята на европейските лидери в понеделник, организирана от Мерц, на която ще присъстват и генералният секретар на НАТО Марк Рюте и председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен.

„Постигнато е споразумение, според което прекратяването на огъня трябва да бъде осигурено чрез съществени правни и материални гаранции за сигурност от САЩ и Европа“, заяви Мерц. „Това е наистина широкообхватно и съществено споразумение, каквото не сме имали преди“, добавя той.

Рустем Умеров, съветник по сигурността на Зеленски, посочи „реален напредък“, постигнат в германската столица, след като украинският лидер и екипът му проведоха втори ден на дискусии, продължили около пет часа, с американски представители, водени от специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на Тръмп.

Докато администрацията на Тръмп се опитва да окаже натиск върху Украйна, остава неясно дали новите усилия на САЩ ще успеят да преодолеят очевидните, но засега непреодолими препятствия, които спряха предишните кръгове от преговори. Руският държавен лидер Владимир Путин не се е отклонил от своите искания за завземане на допълнителна част украинската територия, включително райони от източен Донбас, които не е успял да превземе. Киев, който беше атакуван от руските сили през февруари 2022 г., отказа да отстъпи територия.

И двата въпроса затрудниха предишни кръгове от преговори. Макар американският представител да заяви, че Тръмп не се опитва да окаже натиск върху Украйна и че вярва, че Русия може да се съгласи с подробностите, договорени в Берлин, Москва не беше включена в преговорите, които се състояха след проруско предложение, изготвено от Вашингтон и Москва, което разгневи украински и европейски представители.

Все пак Зеленски ясно заяви, че позициите между Москва и Киев по отношение на територията силно се разминават. Той призова САЩ да продължат да посредничат по „болезнения“ въпрос. Украинският лидер добави, че много „разрушителни“ елементи в първия проект на плана на Уиткоф са били премахнати.

„Полагаме усилия да изясним позицията си“, подчерта Зеленски.

Американците и украинците обсъдиха териториални въпроси, като САЩ подкрепиха руското искане Киев да се изтегли от райони от източната част на Донецка област, които силите на Москва не успяват да завземат от 2014 г. насам.

Зеленски многократно отхвърли искането и – заедно с европейските си съюзници – настоява за прекратяване на огъня по настоящата линия.