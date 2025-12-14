Русия и Украйна си размениха удари с дронове

Одеска област в Украйна бе атакувана с дронове и управляеми бомби през нощта от акваторията на Черно море, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в „Телеграм“.

Установени са щети по обекти на енергийната, транспортна, промишлена и цивилна инфраструктура, информира той. В помощ на населението са разгърнати пунктове за временно убежище. Критичната инфраструктура работи на генератори.

Тревогата, която трае вече шест часа и половина, бе обявена в 03:36 ч. и продължава.

Атаката с дронове срещу Черноморск и Затока не спира. Местните власти призовават жителите да се скрият в бомбоубежищата.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Междувременно стана ясно, че украинска атака с дронове е предизвикала голям пожар в петролен склад в Урюпинск в южноруската Волгоградска област. За това съобщава в "Телеграм" губернаторът на региона Андрей Бочаров.

Домовете в околността са евакуирани, каза той и добави, че "според наличните сведения никой не е пострадал". По думите му пламъците са тръгнали от паднали отломки от дронове, свалени от руските сили.

Отделно от това е атакувана и петролна рафинерия в Ярославъл на североизток от Москва, според съобщения в социалните мрежи. Засега няма официално потвърждение от властите.

Властите в намиращия се източно от Кримския полуостров Краснодарски край казаха, че дронове са атакували селище в региона им. Местни жители съобщават за взривове в петролна рафинерия.

Украинското командване потвърди, че силите му са атакували рафинерии в Краснодарския край и Волгоградска област, предаде Ройтерс.

Украинските сили атакуват руската нефтена промишленост с надеждата да разстроят икономиката на Русия, която е силно зависима от износа на изкопаеми горива.

Преди да отпътува за разговори в Берлин в рамките на усилия за прекратяване на войната, президентът Володимир Зеленски каза пред журналисти, че Киев е твърд в становището си, че няма да отстъпи никакви територии на Москва.

