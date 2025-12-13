Защо Русия толкова силно иска украинския регион Донбас?

Когато Русия за първи път нахлу в Украйна през 2014 г., тя бързо анексира Крим и изпрати войските си в източните Донецка и Луганска област, или региона Донбас. Повече от 10 години по-късно Москва все още се опитва да получи пълен контрол над Донбас. Кремъл вмъкна териториалните си искания в „мирната рамка“, за която САЩ са основен посредник, пише Euronews.

Вашингтон засили натиска си върху Киев и се опитва да принуди Украйна да приеме значителни отстъпки. Същевременно ангажиментът на Русия би бил „просто да спре да се бие“, както коментира американският президент Доналд Тръмп по-рано.

„Те (руснаците) правят отстъпки. Голямата им отстъпка е, че спират да се бият и да завземат повече земя“, посочи той.

Очаква се Украйна да направи значително по-големи отстъпки, като гаранциите за сигурност, статутът на Запорожката атомна електроцентрала и Донбас са най-чувствителните точки на преговорите. Москва не е намалила исканията си и иска Украйна да напусне Донбас, включително части от Донецка и Луганска области, които Русия не успя да окупира след повече от десетилетие на война там.

Помощникът на Кремъл по външната политика Юрий Ушаков, който е работил по първоначалното предложение на Русия от 28 точки, е заявил в петък, че „целият Донбас принадлежи на Русия“. Според изтеклия план Москва не само иска Украйна да се изтегли от собствените си територии, но и иска САЩ да признаят Донбас за руски.

Кой контролира Донбас?

След повече от десетилетие нападения на руски войски Луганската област на Украйна е почти изцяло под окупация на Москва. Ситуацията е по-различна в Донецка област, където украинските сили в момента държат около 6600 кв. км.

Според американския мозъчен тръст „Институт за изследване на войната“ (ISW), дори с настоящите темпове на напредък и огромния ангажимент за ресурси, руските сили биха могли да завземат останалата част от Донецка област едва до август 2027 г.

Този район е силно укрепен от украинските войски след повече от десетилетие ожесточена отбрана от руската офанзива. Киев непрекъснато укрепва своя „крепостен пояс“ в Донбас, който се простира на 50 км през западен Донецк.

„Украйна прекара последните 11 години, като вложи време, пари и усилия в укрепване на крепостния пояс и изграждане на значителна отбранителна, индустриална и отбранителна инфраструктура“, посочват от ISW.

След окупацията на няколко града в Украйна от Русия, включително Авдеевка и Бахмут, Киев коригира отбранителната си линия и допълнително засили мрежата си от укрепления, окопи, минни полета и противотанкови бариери.

Икономическият потенциал на Донбас

Преди първото нахлуване на Русия през 2014 г. Донбас беше икономическият център на Украйна. В този район се намираха най-големите промишлени предприятия в страната, включително металургични, въглищни и химически заводи, които изнасяха в световен мащаб.

Лондонският Център за икономически и бизнес изследвания изчислява, че регионът е представлявал приблизително 15,7% от БВП на Украйна и 14,7% от населението ѝ преди 2014 г.

В периода между 2014 и 2021 г. Украйна е загубила над 80 млрд. евро от окупацията на територията от Москва, или около 8% от БВП на страната преди войната всяка година.

По-рано тази година последната действаща въглищна мина на Украйна в региона беше затворена.

Междувременно САЩ се стремят да създадат „свободна икономическа зона“ в части от Донбас, които Украйна в момента контролира, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Той добавя, че Вашингтон иска Киев да се изтегли от тези територии.

Ще се изтегли ли Украйна от Донбас?

Зеленски обясни в четвъртък, че САЩ предлагат на Украйна да се изтегли от Донбас и че руските войски няма да настъпват на територията. „Кой ще управлява тази територия, която наричат ​​„свободна икономическа зона“ или „демилитаризирана зона“, те не знаят“, казва украинският президент.

„Ако войските на едната страна трябва да се оттеглят, а на другата страна останат там, където са, тогава какво ще възпре тези други войски, руснаците? Или какво ще ги спре да се маскират като цивилни и да превземат тази свободна икономическа зона? Всичко това е много сериозно“, заяви Зеленски.

„Не е факт, че Украйна би се съгласила на това, но ако говорим за компромис, тогава той трябва да бъде справедлив“, категоричен е украинският президент.

По думите му, ако Украйна се съгласи на подобна схема, ще трябва да има избори или референдум за нейното ратифициране. Той подчертава, че само украинският народ може да взема решения за териториални отстъпки.

Данни на ООН показват, че между 2014 и 2021 г. най-малко 2 млн. украинци са били принудени да напуснат домовете си в Донбас заради боевете. Приблизително същият брой хора продължават да живеят под руска окупация.