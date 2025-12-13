Google ще пусне AI очила през 2026 г. Ето какво се знае до момента

Google планира да пусне следващото поколение очила с изкуствен интелект (AI) догодина, които ще позволяват на потребителите да използват приложения, без да вадят телефоните от джобовете си, пише Euronews.

Технологичният гигант обяви проекта си по-рано тази година и съобщи през декември, че първите модели ще пристигнат догодина.

Ето какво се знае до момента.

Как работят?

Един от моделите AI очила разчита на аудио и камера, за да взаимодейства с Gemini – AI асистента на Google. Потребителите ще могат да чатят, да правят снимки или да „получават помощ“, казват от компанията.

Другият модел използва вградени в лещите дисплеи за навигация и превод в реално време.

Сътрудничества

Хардуерът се разработва съвместно от южнокорейския бранд за луксозни очила Gentle Monster, технологичния конгломерат Samsung и американската компания Warby Parker.

Очилата ще работят с Android XR – платформата, която задвижва устройствата на Google за смесена реалност.

Завръщането на Google към умните очила

Този ход бележи завръщането на Google на пазара на умни очила след като проектът Google Glass се провали през 2015 г. само две години след пускането му.

Google Glass бяха широко критикувани заради краткия живот на батерията, неудобния дизайн, липсата на яснота за предназначението им и притесненията относно поверителността.

Днес пазарът, към който Google се завръща, е доминиран основно от Meta. Нейните Ray-Ban Meta умни очила, разработени с EssilorLuxottica, се превърнаха в голям хит.

През септември компанията майка на Facebook представи нов модел с дисплей, който показва съобщения, снимки и субтитри чрез малък екран, вграден в лещата.

Какво следва?

Google работи и върху проект за смесена реалност, известен като Project Aura, който цели да осигури виртуално работно пространство или развлекателна среда навсякъде.

Устройството използва технология, която комбинира дигитални интерфейси с реалния свят в зрително поле от 70 градуса.

Технологичният гигант съобщи още, че ще сподели повече детайли за пускането на очилата през 2026 г.