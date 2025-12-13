Фамилия Пежо се тресе от вътрешни борби, докато се състезава за контрол над Stellantis

Двама наследници на династията Пежо се борят за място в борда на директорите на автомобилния производител Stellantis въпреки намаляващото влияние на семейството в сектор, в който то навлиза преди повече от век, пише Bloomberg.

В безпрецедентен ход за един от основателите на Stellantis Робер и Ксавие Пежо публично се надпреварват за директорски пост в затруднения автомобилен производител, тъй като кланът – една от най-известните индустриални династии във Франция – се затруднява да излезе от сянката на друго влиятелно семейство в автомобилната индустрия – италианската фамилия Аниели.

Промените в управлението на Stellantis стават факт почти пет години след сливането на компанията майка на Peugeot - PSA Group, с Fiat Chrysler, което бе представено като „сливане на равни“ компании, създало широка група с 14 автомобилни марки, включително Jeep и Maserati. Те съвпадат с мащабната корпоративна промяна, която наклони баланса на силите в полза на италианските мениджъри след отстраняването на бившия главен изпълнителен директор Карлос Таварес.

„Пежо са разединени от десетилетия“, изтъква анализаторът на Jefferies Филип Ушоа, добавяйки: „Това отслаби контрола им върху PSA с течение на времето и още повече след сливането с Fiat“.

Сътресенията в Stellantis се отразяват и в други автомобилни компании в Европа, докато секторът търси решение на проблемите, свързани с прехода към електрификация и по-агресивната конкуренция от китайските производители. Семействата Порше и Пиех, стоящи зад Volkswagen, също са под натиск, като съществува конфликт на интереси между техни представители.

Семейство Пежо отказа да коментира причините за надпреварата за място в борда на Stellantis, но заяви, че ангажиментът му към групата е „непоколебим“ и че компанията „остава в основата на семейната идентичност“.

75-годишният Робер Пежо се стреми да запази своя пост на директор, който датира от 2021 г., когато стана заместник-председател на Stellantis. Той помогна за договарянето на сделката за сливане с председателя Джон Елкан, влиятелен наследник на индустриалната династия Аниели, основала Fiat.

За същото място се кандидатира и 61-годишният Ксавие Пежо, ръководител на залязващата марка DS, който отговаря и за „наследството“ на автомобилния производител. Той е прекарал почти цялата си кариера в групата, като се присъединява към дилърското подразделение на PSA преди повече от три десетилетия.

Ако Ксавие бъде избран, очакванията са той да бъде по-активен от Робер в защитата на френските интереси и с опитите си да обърне тенденцията на упадък на марката Peugeot, посочват източници, запознати със ситуацията.

„Личностите са важни в бордовете на директорите“, изтъква Дени Бранш, съосновател на Phitrust, френски инвеститор, който лобира за добро корпоративно управление. „Имате някои директори, чийто глас рядко чувате на заседанията на борда, и има други, които знаят как да заявят мнението си. Това може да има последици“, добавя той.

Членът на семейството Пежо, който ще надделее през следващите седмици, ще заема поста само две години, считано от 2026 г., след като бордът премине към съкратени мандати. Но както и да се развият нещата, големи промени в стратегията на групата са малко вероятни, добавят източниците. Stellantis в момента дава приоритет на инвестициите в САЩ - най-големият им източник на печалба.

Друга възможност за семейство Пежо е да увеличи дела си в Stellantis и да получи още едно място в борда на директорите - ход, който би изисквал подкрепата на разрастващото се и разединено семейство, което е напът да диверсифицира дейността си.

Двамата представители на Пежо, потомци от осмо поколение, произхождат от отделни разклонения на клана, чиито членове са били на противоположните страни в нашумял конфликт за семеен контрол, който разтърси PSA преди повече от десетилетие.

По-големият брат на Ксавие, Тиери, напусна поста на председател на PSA през 2014 г. след сблъсък с Робер, който подкрепяше отстъпването на семейния контрол в полза на френската държава и китайската Dongfeng Motor Corp. Робер също така играе водеща роля в диверсифицирането на богатството на клана от автомобилното производство чрез семейния инвестиционен фонд Peugeot Invest. Наскоро той се сблъска с бунт на акционерите.

В миналото семейство Пежо има навика да заема професионални позиции при закрити врати. Този път процесът по избор на място в борда се наблюдава от външен консултант, като кандидатите са потвърдили интереса си чрез медиите.

„Важното е да има определен процес за заемане на дадена позиция“, коментира Филип Пеле-Кламур , доцент в бизнес училището HEC Paris, специализиран в семейни фирми. „Това е нова глава за семейството. Дали това ще промени влиянието им в Stellantis е друг въпрос, който предстои да видим“, добавя той.

Диверсифицираната холдингова компания Exor на Аниели има 15,5% дял в Stellantis и две места в борда на директорите в сравнение със 7,7% и едно място за Пежо. Последните получиха изключение от договорения по време на обединяването договор, което би им позволило, при определени условия, да увеличат дела си до над 8% и да получат още едно място в борда.

Условията за сливането определят първоначалните номинации в борда и дават на членовете четири- или петгодишни мандати, период, който впоследствие беше намален до две години. Съкратените мандати в автомобилния производител, базиран в Амстердам, позволяват по-голяма гъвкавост при реформиране на борда, но са в противоречие с препоръчителната практика във Франция, където средният срок е четири години.

Веднага след сливането френски мениджъри от Peugeot и Citroen PSA заеха ключови управленски позиции в Stellantis, заедно с Таварес. Година по-късно по-голямата част от ръководството беше осигурено от редиците на бившия Fiat Chrysler. Влиянието на Елкан се увеличи още повече през последната година, след като наследникът на Аниели успешно оглави групата през внезапното напускане на Таварес, преди да избере през май Антонио Филоса, италиански ветеран от Fiat Chrysler, за нов главен изпълнителен директор.

Оттогава Филоса ръководи последната промяна в ръководството, в резултат на която италиански граждани заемат повечето ключови позиции. Той също така извършва задълбочен преглед на дейността, като разглежда глобалното производство, както и позиционирането и продуктовия план на различните марки, включително DS, Lancia и Maserati.

„Елкан очевидно контролира ситуацията сега“, заключва анализаторът на Джефрис, Ушоа.