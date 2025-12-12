Ралито на Дядо Коледа: SOFIX отчете близо 2% седмичен ръст до малко под 1130 пункта

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX отчете седмичен ръст с 1,83% до 1128,94 пункта. Това е нов 17 годишен връх, а повишения се регистрираха през всеки от петте работни дни.

С най-силен ръст сред 15-те компонента на индекса са акциите на "Първа инвестиционна банка" (ПИБ) АД - 16,4% до 5,82 лв., следвани от "Уайзър Технолоджи" АД с повишение от 5,22% до 4,84 лв. и "Централна кооперативна банка" (ЦКБ) АД с 3,93% до 1,85 лв.

Най-силни седмични спадове реализираха акциите на БФБ АД - с 9,65% до 10,3 лв., "Доверие обединен холдинг" АД - с 3,45% до 11,2 лв., и "Шелли груп" ЕД - с 0,36% до 107,57 пункта.

Най-голям оборот за седмицата постигнаха акциите на "Софарма" АД - 13 млн. лв., "Агрия груп холдинг" АД - 6,6 млн. лв., "Шелли груп" ЕД - 3,83 млн. лв., БФБ АД - 2,7 млн. лв., "ВФ Алтърнатив" АД - 1 млн. лв.

Най-много сделки през седмицата се сключиха с акциите на "Софарма" АД - 451, "Доверие обединен холдинг" АД - 243, ПИБ АД и БФБ АД - по 177, ЦКБ АД - 140, и други.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.