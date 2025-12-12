Криптозимата притиска биткойн миньорите, които спешно се нуждаят от АІ

Крипторазпродажбите тласнаха много компании за добив на биткойни до ръба на нерентабилността, което на свой ред накара операторите да намалят броя на енергоемките машини, които поддържат блокчейна в действие, пише Bloomberg в материал.

Внимателно наблюдаван показател за приходите от добив, известен като хаш цена, наскоро достигна рекордно ниско ниво, според Hashrate Index. Средните разходи за добив – включително режийни и финансови разходи – остават над това ниво, което означава, че общите разходи са по-големи от приходите за повечето публично търгувани миньори, които следи периодичното издание и доставчик на данни TheMinerMag.

„С падането на хаш цената наблюдаваме почти 8% спад в мрежовия хашрейт“, посочва Итън Вера, главен оперативен директор на доставчика на услуги за добив Luxor Technology.

Движението на хаш цената. Графика: Hashrate Index/Bloomberg LP

Спадът подчертава и свръхконкурентните бизнес условия, произтичащи от разполовяването – събитие, което се случва веднъж на четири години и намалява наполовина възнаграждението за добив (количеството биткойни, освободено от мрежата, за да компенсира компаниите за обработка на трансакции). Последното разполовяване беше през април 2024 г. Това също така потвърждава насочването на много от миньорите към хибридни модели, изградени около изкуствения интелект (АІ) и високопроизводителни изчисления, които направиха акциите на компаниите едни от най-добре представящите се на пазара тази година.

И макар групата от компании, превърнали се от миньори в доставчици на АІ инфраструктура, да са привлекли десетки милиарди долари за изграждане на центрове за данни, добивът на биткойни все още е най-големият им приток на средства. Core Scientific и Terawulf са получили съответно около 21% и 14% от приходите си за третото тримесечие от високопроизводителните изчислителни услуги. IREN, чиито акции са поскъпнали повече от четири пъти тази година, получава само 3% от приходите си от високопроизводителни изчисления, според оценки на TheMinerMag.

Цената на постигане на рентабилност за 14 публично търгувани миньори се е повишила с около 20% от средно около 90 хил. долара за биткойн през третото тримесечие, според TheMinerMag. Това би изпратило повечето миньори на червено, тъй като цената на биткойна сега е по-ниска, според оценката на фирмата. Средната цена на биткойна е около 104 хил. долара досега през четвъртото тримесечие, което е спад от около 114 хил. долара през предходните три месеца. В сряда биткойнът се разменя за малко над 90 хил. долара.

„Инвеститорите, които натрупват или са натрупали инвестиции в тези компании през последните месеци, са загрижени главно за бизнеса с изкуствен интелект, като имат много малък интерес към техните операции по добив на биткойни“, коментира Майк Колонезе, управляващ директор на отдела за проучвания на акции в HC Wainwright & Co. „Ще видите как някои от групата ще изключат своите машини за добив и ще започнат да изграждат центрове за данни с изкуствен интелект. Ще видите много от това през следващите години“, посочи той.

Разграничаването между цените на акциите и биткойна се задълбочи през последните няколко месеца, докато водещите миньори преобразуват съществуващите си изчислителни съоръжения за добив на цифрови активи в центрове за данни, поддържащи приложения с изкуствен интелект. Core Scientific, Terawulf, IREN и Cipher Mining подписаха многогодишни договори с компании като Google и Microsoft, които се очаква да генерират милиарди долари приходи.

„Настъпи фундаментална промяна в добива на биткойни, тъй като много големи играчи напускат сектора“, посочва анализаторът на TheMinerMag Улфи Джао.

Миналия месец Bitfarms представи план за прекратяване на бизнеса си с добив на биткойни през следващите няколко години, като се фокусира върху изграждането на центрове за данни с изкуствен интелект. Междувременно други фирми, които бяха по-скоро агресивни по отношение на оперативното разширяване, все още не са обявили нови цели за растеж. Делът на изчислителната мощност за добив на биткойни от миньори, регистрирани в САЩ, намаля напоследък, тъй като частните оператори и миньорите извън страната увеличиха производството, посочва Джао.

„Компаниите с по-малки баланси и много дългове ще имат най-много трудности“, казва Вера от Luxor. „Ще бъде доста мрачно четвърто тримесечие за много миньори и е още по-лошо, ако включите и бизнеса им с графични процесори, който все още не е генерирал никакви приходи“, допълва още.

Добивът на биткойни се превърна от нишова индустрия в сектор с многомилиарден оборот по време на последния бичи криптопазар в началото на 2021 г., когато публичните компании се втурнаха да купуват скъпи специализирани компютри, да изграждат центрове за данни и да си осигуряват големи количества енергия в САЩ. Миньорите използваха някои от същите активи и за изграждането на АІ центрове за данни, докато други трябваше да започнат от нулата.

Бумът на изкуствения интелект се очерта като изход за много фирми, чието представяне се влошава драстично на всеки четири години заради разполовяването. Повече от 95% от 21-те милиона биткойна, които някога ще бъдат създадени, вече са добити. Миньорите ще печелят от такси за трансакции вместо от нови биткойни, след като ограниченото количество бъде добито изцяло, което се очаква около 2140 г.

„Има ограничено количество биткойни за добив“, казва Джао. „Освен ако цените на биткойните не скочат до Луната, търсенето от изкуствения интелект изглежда е по-добър залог“, допълва той.