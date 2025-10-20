Криптоминьорите, яхнали АІ вълната, оставят биткойна в прахта

Акциите на компаниите с големи изчислителни мощности, които осигуряват функционирането на биткойна, отново се представят по-добре от криптовалутата, тъй като все повече се фокусират върху хибридни модели, изградени около изкуствен интелект (АІ) и високопроизводителни изчисления, пише Bloomberg.

Компаниите, наричани „миньори“, често се оказват на милостта на волатилните ценови колебания на биткойна. Преди две години секторът се възползва от първоначалния старт на бума при изкуствения интелект, но цените на акциите се сринаха през следващата година на фона на намалената рентабилност от добива и увеличената конкуренция.

Дори след разпродажбите на криптопазара от последната седмица биткойнът все още е с около 14% по-скъп спрямо миналата година и е близо до историческия си връх от почти 126 хил. долара, достигнат в началото на месеца. Интересът на инвеститорите нарасна с идването на власт на втората администрация на Тръмп и нейната програма в подкрепа на дигиталните валути.

И все пак най-големите печеливши от тазгодишното представяне на криптовалутите не са притежателите на биткойни, а самите миньори. Фонд, проследяващ листнатите фирми за добив, е отчел ръст от над 150% от началото на годината. За разлика от минали цикли, когато акциите на миньорите поскъпваха с възхода на биткойна, сега на компаниите се гледа като на това, в което се превръщат: фирми за технологична инфраструктура.

Цената на акциите на копачите изпреварва самия биткойн. Графика: Bloomberg LP

„Инвеститорите оценяват почти изключително биткойн миньорите на база възможностите им за високопроизводителни изчисления/изкуствен интелект (HPC/АІ) в този момент“, коментира Джон Тодаро, анализатор в Needham & Co. „Бихме казали, че по-малко от 10% от разговорите ни за миньорите всъщност са на тема биткойн и добив“, допълва той.

Cipher Mining и IREN са пример за тенденцията. Акциите на компаниите, листнати на Nasdaq, поскъпнаха съответно с около 300% и 500% тази година, преминавайки от изцяло добив на биткойни към инфраструктура с изкуствен интелект. По-рано през 2025 г. Cipher подписа 10-годишна сделка на стойност около 3 млрд. долара с Fluidstack – подкрепена отчасти от Google. Споразумението е един от най-ясните сигнали досега, че границата между криптодобива и изчисленията с изкуствен интелект се размива.

Междувременно IREN приключи предлагане на конвертируеми облигации на стойност 1 млрд. долара в сряда. TeraWulf, американска минна компания, също обяви планове тази седмица да емитира 3,2 млрд. долара в привилегировани, обезпечени облигации за финансиране на разширяване на своя център за данни Lake Mariner в Баркър, Ню Йорк.

Базираната в Сингапур Bitdeer Technologies Group поскъпна с почти 30% в сряда, след като обяви подробни планове за преобразуване на големи обекти за добив на криптовалута в АІ центрове за данни, включително 570-мегаватовото си съоръжение в Кларингтън, Охайо. Компанията заяви, че в най-добрия случай пълното преобразуване може да донесе годишни приходи, надхвърлящи 2 млрд. долара, до края на 2026 г.

„За Bitdeer AI/HPC е допълнение към добива, а не негов заместител“, посочва Джеф ЛаБердж, вицепрезидент по капиталовите пазари и стратегията в Bitdeer. „Ще продължим да водим с ефикасност в самостоятелния добив и избирателно да преобразуваме квалифицирани обекти в AI/HPC, където дългосрочната възвръщаемост е трайна“, допълва той.

Обръщането към изкуствения интелект идва след миналогодишното разполовяване на биткойна, при което се свиват наполовина възнагражденията за миньорите от 6,25 на 3,125 биткойна за извършена работа. Оттогава нарастващата трудност на системата и намаляващите обеми на трансакциите свиха маржовете на печалба. Дори последните ценови рекорди на биткойна не предложиха особено облекчение за миньорите.

Насочването на дадена фирма към AI/HPC означава, че тя ще забави или ще спре увеличаването на хашрейта на биткойна – мярка за общия капацитет за добив на индустрията – тъй като част от техния енергиен капацитет се преразпределя, според Улфи Джао, анализатор в TheMinerMag. Той отбелязва, че Riot Platforms, IREN и Bitfarms вече са сигнализирали, че няма да увеличават хашрейта в близко бъдеще.

„Фокусът се измества от „колко хашрейт можем да добавим“ към „колко ефективно можем да използваме енергийния си отпечатък“, казва Джао. Налице е фаза, в която добивът и изчисленията сега споделят „една и съща енергийна икономика“, допълва още той.

С волатилността и рисковете от разполовяването на биткойна капиталовите пазари възнаграждават фокусираните върху изкуствен интелект центрове за данни в сравнение с традиционните копачи, коментира Тодаро от Needham.