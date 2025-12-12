Dow Jones и S&P 500 затварят с рекорди като инвеститорите избягаха от технологичните акции

Водещите индекси на Wall Street завършиха сесията в четвъртък с разнопосочно движение. Dow Jones добави почти 650 пункта, или 1,34%, и затвори на ниво от 48 704,01 пункта, отбелязвайки нов рекорд, пише CNBC. Рекордно е движението и на S&P 500 като широкият индикатор преодоля първоначалните загуби и затвори при точно 6901 пункта, което е ръст от 0,21 на сто.

Като цял инвеститорите се обърнаха към акции, различни от технологичните компании, пише Bloomberg. Подкрепа оказаха книжата на Visa, които поскъпнаха с 6,1% до 345,63 долара за брой.

Оттеглянето от технологичните акции обаче доведе до загуби за Nasdaq, в чийто състав дочинира технологичният сектор. След негативен финансов отчет акциите на Oracle се сринаха с 11 на сто до 198,85 долара за брой. Това доведе до спад от 0,26 на сто до 23 593,855 пункта за Nasdaq в края на днешната сесия.

Петролните пазари продължават да гледат с оптимизъм към преговорите, които се водят за прекратяване на войната в Украйна. Според изявлеията на украинския президент Володимир Зеленски обаче последните предложения не са изгодни за Украйна, а американският президент Доналд Тръмп едва ли ще пътува до Европа през уикенда, ако няма уверение, че може да бъде подписано споразумение за мир.

Водещите сортове петрол поевтиняха с 1,5%, като американският лек суров петрол (WTI) затвори сесията на ниво от 57,60 долара за барел. Европейският "Брент" достигна до 61,28 долара за барел.

На валутните пазари влияние оказва последното решение на Федералния резерв за лихвата. То е взето след разногласия между членовете, което разочарова инвеститорите. Така единната европейска валута достига до 1,1742 долара за брой, а британският паунд се търгува при 1,3394 долара за брой.

Цената на златото достигна 4304 долара за тройунция, или повишение от над 20 на сто.