САЩ виждат свободна икономическа зона в Донецка област, Киев иска референдум

САЩ предлагат създаването на свободна икономическа зона в тази част от Донецка област, която Русия иска Украйна да изтегли войските си. Това съобщи пред журналисти украинският президент Володимир Зеленски в Киев. Той обясни още, че Русия иска територията да бъде определена като демилитаризирана зона.

Решението на Киев обаче ще се базира на мнението на украинския народ - дали чрез избори, или чрез референдум, украинците ще кажат дали приемат американското предложение. По време на срещата с "Коалицията на желаещите" Зеленски обясни, че Украйна има нужда от подкрепата на САЩ да бъде осигурена сигурността на Украйна - прекратяване на огъня и въздушите атаки най-малко за предизборната кампания и деня на вота.

Според Зеленски американското предложение не е в интерес на Украйна, защото е справедливо войната да приключи на линията на съприкосновението, но преговорите продължават, за да бъде намерена най-добрата позиция.

Междувременно по време на брифинг в Белия дом говорителят Каролайн Левит съобщи, че америкаският президент Доналд Тръмп е "крайно разочарован и от двете страни" и е уморен от срещите заради самите срещи. Затова и ще отговори на поканата да участва в разговори между САЩ, Европа и Украйна на 13 декември, само ако има вариант за подписване на мирно споразумение.

Как във Вашингтон си представят мира?

Във визията на САЩ за Донецка област липсват едни от най-важните моменти, а именно как ще бъде управлявана тази територия, наричана "свободна икономическа" или "демилитаризирана" зона, как ще бъде следено да няма инфилтрация на руснаци, няма и яснота и какви гаранции ще има, че Русия ще спази постигнатото споразумение, каза още украинският президент.

САЩ предлагат като "компромис" Русия да не разполага свои войски в "свободната икономическа зона", а Украйна ще трябва да изтегли своите войски на определено разстояние от границите ѝ. Такова симетрично изискване за руската страна обаче липсва.

Виждането на Зеленски е, че трябва да има симетрично разполагане на войските, а на линията на съприкосновението да бъде създаден механизъм за мониторинг. Той допълни, че Киев няма да се съгласи да отдаде неокупираните части на Донбас и затова Вашингтон търси някакъв компромис, но и обяви, че този компромис трябва да бъде справедлив.

В плановете се предвижда Русия да се изтегли от окупирани територии в Сумска, Днипропетровска и Харковска област. В Херсонска и Запорожка област войната ще бъде спряна по линията на съприкосновението.

Графика: Bloomberg

Няма решение за Запорожката АЕЦ, обясни още Зеленски и допълни, че ако централата е бъде управлявана от Украйна, тя няма да работи. САЩ имат идея за съвместно управление или да вземат централата под свой контрол, но няма договорена позиция. Русия изглежда не отстъпва от искането да запази Запорожката АЕЦ. Това е най-голямата ядрена централа в Европа. Шестте реактора са от съветски тип, но работят с гориво на Westinghouse.

По друг спорен въпрос - числеността на армията, предвижда се броят да остане на днешното ниво от 800 хил., като това е съществено по-добро от искането през 2022 година украинската армия да бъде 40 хил.- 50 хил. души.

Зеленски каза, че няма краен срок за Украйна да приеме мирния план, но допълни, че вероятно САЩ действително биха искали да знаят до Коледа на какъв етап се намират разговорите.

Украйна работи със своите европейски партньори по документа от 20 точки, стана ясно от коментари на Володимир Зеленски, направени по-рано.