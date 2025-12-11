ОПЕК и МАЕ се разминаха в прогнозите си за петролния пазар през 2026 г.

Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) запази без промяна прогнозите си за световните доставки и търсенето на петрол през 2026 г. Картелът очаква балансиран пазар, което е в противовес на широко разпространените очаквания за излишък, предава Bloomberg.

ОПЕК и нейните съюзници ще трябва да произвеждат средно по 43 млн. барела на ден през следващата година, за да балансират предлагането и търсенето - приблизително толкова, колкото са добивали през миналия месец, според доклад на секретариата. Това противоречи на преобладаващите индустриални очаквания за излишък на доставките през 2026 г.

Международната агенция по енергетика (МАЕ), макар и да намали прогнозите си в доклад по-рано в четвъртък, съобщи, че продължава да предвижда рекорден излишък. Според нея световните доставки ще надхвърлят търсенето с 3,815 млн. барела дневно през 2026 г. - все още рекорден обем. Все пак това е понижение с 231 хил. барела дневно спрямо оценката от миналия месец.

Ревизията на МАЕ, чиито прогнози се използват както от световната петролна индустрия, така и от правителствата, отразява няколко фактора: миналогодишното решение на ОПЕК+ да спре увеличенията на доставките, леко намалените оценки за производството на страни конкуренти на групата и по-силната перспектива пред световното потребление на „черно злато“.

Ключови държави от ОПЕК+, водени от Саудитска Арабия, признаха сложната ситуация миналия месец, като се съгласиха да спрат по-нататъшното увеличаване на добивите през първото тримесечие, след като по-рано тази година рязко увеличиха производството с цел възвръщане на пазарен дял.

Очакванията за глобален излишък, който водещият търговец Trafigura предупреди, че може да се превърне в „суперизлишък“, натежават над цените, откакто ОПЕК+ започна по-рано тази година да увеличава производството. Фючърсите върху сорта "Брент" се търгуват на цена под 62 долара за барел в четвъртък, което представлява спад със 17% от началото на годината.

Въпреки ревизията, излишъкът в предлагането, очакван от МЕА през следващата година, би бил безпрецедентен на годишна база, надминат единствено от дълбокия спад по време на пандемията през 2020 г., когато търсенето се срина. Агенцията отбелязва, че реалните обеми може да се окажат по-ниски от прогнозирания на хартия излишък, тъй като производителите обикновено правят корекции.