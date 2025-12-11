Огромното IPO на SpaceX може да направи Илон Мъск почти трилионер

Най-богатият човек в света може да увеличи над два пъти богатството си от 460,6 млрд. долара, ако SpaceX успее да стане публична компания следващата година при оценка от 1,5 трлн. долара, пише Bloomberg.

Делът на Илон Мъск само в космическата му компания би възлязъл на над 625 млрд. долара, ако това се случи, сочат изчисления на индекса на милиардерите на Bloomberg. Към момента той се оценява на 136 млрд. долара. Това не включва дялове за милиарди долари в редица други компании, включително автомобилната компания с най-висока оценка в света Tesla.

Общото му богатство би достигнало 952 млрд. долара и би нараснало с около 491 млрд. долара спрямо сегашното му ниво, сочат изчисленията.

Първично публично предлагане открива втори ясен път за Мъск да стане първият трилионер в света, след като миналия месец той си осигури 12-цифрен пакет от възнаграждения в Tesla.

Мъск притежава около 42% от базираната в Тексас SpaceX, сочи индексът на богатството на Bloomberg, който използва документи от Федералната комисия по комуникациите и изчисления от последните кръгове на финансиране, за да оцени дела му.

За да оцени стойността на сегашния дял на Мъск в SpaceX, индексът използва сделка от декември 2024 г., която включва вторична продажба за 1,25 млрд. долара при оценка от близо 350 млрд. долара. След прилагане на отстъпката за ликвидност, използвана за частни компании, стойността му достига около 136 млрд. долара.

Някои акции на SpaceX бяха продадени във вторични сделки при оценка от около 400 млрд. долара по-рано тази година, но цифрата не е включена, тъй като количеството продадени акции не може да бъде определено. Компанията за данни Pitchbook ги е оценила на под 50 млн. долара.

Амбициозни цели

Пътят на Мъск да стане трилионер чрез Tesla или SpaceX не е лишен от предизвикателства.

В Tesla възнаграждението на Мъск се изплаща само ако компанията постигне определени цели. Най-амбициозните цели включват достигане на пазарна оценка от 8,5 трлн. долара спрямо около 1,5 трлн. долара в момента и коригирана печалба преди лихви, данъци, обезценки и амортизации от 400 млрд. долара спрямо под 13 млрд. долара миналата година.

Съветът на директорите на Tesla оправда пакета от възнаграждения, като заяви, че той е необходим на компанията, за да получи пълното внимание на главния изпълнителен директор.

В същото време IPO за 1,5 трлн. долара на SpaceX, където Мъск е и главен изпълнителен директор, ще означава доближаване до рекорда, поставен от Saudi Aramco, когато компанията стана публична през 2019 г. при оценка от 1,7 трлн. долара. Петролният гигант постигна приходи от 360 млрд. долара в годината преди листването си. Смята се, че SpaceX очаква приходи от около 15 млрд. долара тази година, съобщи Bloomberg.

Въпреки това SpaceX има опит с бързо нарастващи оценки и голямо въодушевление от инвеститорите. Компанията, която строи ракети и оперира услугата за сателитен интернет Starlink, работи по нова сделка, която ще позволи на служителите да продадат акции на цена от около 2 млрд. долара при оценка от над 800 млрд. долара.

Ако се финализира, това отново ще я направи най-скъпата частна компания в света, след като тя загуби короната за сметка на OpenAI по-рано тази година, и ще добави над 180 млрд. долара към нетното богатство на Мъск.

Ако другите пътища за Мъск да стане трилионер не донесат резултат, той все още има xAI, която достигна оценка от 200 млрд. долара през септември.