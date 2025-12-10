3D елхите за най-търсени на Балканите и в Централна Европа тази година

Изборът и украсяването на елха е традиция, но предпочитанията към цвят, размер и бюджет са различни в различните държави. Това показва неформално проучване на единствената фабрика за производство на елхи на Балканите, която се намира в град Раковски. Проучването обхваща 12 страни – България, Румъния, Унгария, Сърбия, Хърватия, Македония, Словения, Австрия, Босна и Херцеговина, Словакия, Чехия и Черна гора.

Най-популярният цвят елха в 12-те държави е зеленият – както класическият нюанс, така и различни негови варианти. На второ място са белите и сребърните елхи. Най-голямо търсене има за т.нар. 3D елха, която наподобява естествена, с височина от 2 метра до 20 сантиметра. Тя е с реалистична форма, гъсти клонки и триизмерни иглички. На второ място сред най-предпочитаните елхи е „жилковато“ в зелено или зелено с бели връхчета. Клоните й са обърнати леко надолу, сякаш са натежали от сняг.

Българите вече харчат почти колкото европейците

Българинът вече отделя толкова средства за покупка на декоративно коледно дръвче, колкото и в останалите европейски държави – средно 200 лева, което е около 10% повече в сравнение с последните две години в страната ни. Около 15% повече харчат в Унгария, Словакия, Чехия и Хърватия, а най-много – в Словения и Австрия (170-230 евро). Семействата инвестират все по-големи суми, като почти се заличава разликата между столиците и големите градове.

Най-голямо търсене на гигантски елхи сред 12-те държави в проучването има в България. Тези елхи достигат 15 метра, а с украсата тежат над 1,5 тона. Имат здрави конструкции и се използват години наред. Най-високата подобна елха у нас е в София (15 метра, на площад „Александър Невски“), следвана от тази в Пловдив (13,5 метра). Най-голямата българска елха е в Унгария (17,5 метра), а най-нестандартната – чисто черна елха гигант се намира в Сърбия.

„Търсенето на гигантски елхи расте с по 30% всяка година. В България увеличението е най-голямо“, коментира Йонко Земярски, един от собствениците на фабриката в Раковски. „Елхите на обществени места са център за събиране и сплотяване на общността. Те се търсят не само от общини в големи градове, но и от по-малки, като тези в Септември, Ихтиман, Гоце Делчев, Гърмен, Завет, Левски“.

През 2025 г. новост е засиленият интерес към компактни елхи – за тесни пространства като коридори или по-малки стаи в практични жилища.

Кога се украсява елхата?

В Хърватия, Унгария, Австрия, Словения, Словакия и Чехия елхата се украсява в средата на ноември и се прибира след 20 януари. В Сърбия, Македония, България, Румъния, Босна и Херцеговина и Черна гора коледното дръвче се украсява в началото на декември и се прибира между 6 и 10 януари. При по-топло време семействата отлагат украсяването, а при студено се снабдяват с коледно дръвче по-рано.

Най-важният критерий за избор в 12-те държави е визията на елхата. Семейства, общини, търговски центрове и ритейл паркове искат елхата да е максимално близка до естествената. На второ място по важност е височината, а на трето – цената. Най-често поръчваната елха е между 1,80 и 2,20 метра. Семействата сменят елхата си средно на 5-6 години.

България е сред водещите производители на елхи в Европа

България е сред водещите производители на изкуствени елхи в Европа. Над 70% от производството се изнася. Годишно българският производител „ГРИПС“ реализира между 250 хил. и 260 хил. декоративни елхи. Фабриката е създадена преди 22 години, единствена е на Балканите и е една от малкото в Европа. Присъства в 12 държави.

Проучването обхваща периода ноември 2024 – ноември 2025 година и се основава на данни от директни продажби към публичния и частния сектор и чрез вериги магазини и специализирани търговски обекти.