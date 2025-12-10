Dow Jones прибави почти 500 пункта след решението на Фед за лихвите

Dow Jones Industrial Average отбеляза ръст след решението на Федералния резерв да понижи отново лихвените проценти тази година, а трейдърите очакват ново смекчаване следващата година, предава CNBC.

Индексът на сините чипове с 30 компании прибави 497,46 пункта и приключи деня на ниво от 48 057,75 пункта. Широкият измерител S&P 500 напредна с 0,7% до равнище от 6886,68 пункта и за кратко премина прага на предишния си рекорден връх в края на търговията от 6890,89 пункта. Технологичният показател Nasdaq Composite отбеляза ръст от 0,3% до 23 654,16 пункта.

Фед одобри ново понижаване на лихвите с четвърт пункт в края на двудневното си заседание. Понижението, което е трето поредно, установява основната лихва в диапазона 3,5%-3,75%.

Wall Street възприе като оптимистични за фондовите пазари редица послания в съобщението на Фед и в последвалото изявление на председателя Джером Пауъл.

Фед обяви, че започва да купува краткосрочни облигации, разширявайки счетоводния си баланс. В резултат на това доходността по краткосрочните облигации се понижи.

Централната банка обърна внимание и на слабия пазар на труда в изявлението си, като се отказа от определението, че безработицата „остана ниска“. Това показва, че вниманието се насочва към подкрепа за икономиката и се откъсва от инфлацията.

Пауъл заяви, че Фед трябва да възприеме изчаквателен подход преди да предприеме следващия си ход, но той също така на практика изключи възможността за повишаване на лихвите. „Не смятам, че повишаване на лихвата... е основният сценарий на когото и да било на този етап“, каза той.

На обратния полюс, Фед прогнозира само едно лихвено понижение през 2026 г., но трейдърите очакват, че централната банка ще стигне по-далеч. Инструментът CME Fedwatch показва, че те оценяват на 93,7% вероятността Фед да понижи лихвите два пъти или повече следващата година.

„Липса на по-дълбоки съкращения можеше да се възприеме лошо от Wall Street, но новината, че счетоводният баланс отново ще започне да се разширява, макар и бавно, със сигурност е основание да бъдат въодушевени и компенсира напълно притесненията от предстоящи огреничени понижения на основната лихва“, коментира Хосе Торес, старши икономист в Interactive Brokers. „Освен това централната банка предвижда по-силен ръст, по-слаба инфлация и има неутрални очаквания за заетостта. Тези развития също подкрепят оптимистичната реакция на акциите и на доходността по облигациите“, допълва той.

Последното решение за лихвите през 2025 г. по същество открива пътя за коледно рали в края на годината и S&P 500 е напът да премине прага от 7000 пункта през следващите седмици, счита Торес.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и по 30-годишните американски държавни ценни книжа се понижи до съответно 4,155% и 4,794%.

На валутните пазари доларовият индекс, който следи представянето на щатските пари спрямо кошница от други шест основни валути, е надолу с 0,56% до 98,669 пункта. Еврото и паундът поевтиняха до съответно 1,169 долара и 1,338 долара. Спрямо йената щатските пари са на ниво от 155,88 йени за долар.

На стоковите пазари цените на петрола се повишиха, след като САЩ конфискуваха петролен танкер край бреговете на Венецуела, което засили притесненията за предлагането.

Фючърсите върху международния бенчмарк Брент поскъпнаха с 27 цента до 62,21 долара за барел. Контрактите върху американския лек суров петрол WTI добавиха 21 цента до 58,46 долара за барел.

Американските фючърси върху златото с доставка за февруари поевтиняха с 0,3% до 4224,70 долара за тройунция.