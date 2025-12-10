Електромобилният сектор призова ЕС да се придържа към целите за декарбонизация

Лидери от европейската индустрия за електрически автомобили призоваха Европейската комисия (ЕК) да се придържа към целта си за нулеви емисии при продажбите на нови автомобили до 2035 г., предупреждавайки, че всяко отстъпление от това би подкопало инвестициите и би увеличило изоставането на региона от Китай, съобщава Ройтерс.

На 16 декември изпълнителният орган на ЕС ще представи пакет от мерки за автомобилната индустрия, който би могъл да осигури по-голяма гъвкавост по отношение на целите за въглеродните емисии и да облекчи ефективната забрана за продажби на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене от 2035 г. - нещо, за което настояват германските автомобилни производители и Европейската асоциация на производителите на автомобили (АСЕА).

В отворено писмо до председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, активистите от E-Mobility Europe и ChargeUp Europe, подкрепени от близо 200 подписали документа организации, като шведските автомобилни производители Polestar и Volvo Cars, призоваха за запазване на целите.

„Дълбоко сме обезпокоени от скорошните опити за разхлабване на вашите цели“, изтъкват компаниите в писмото, визирайки интензивните лобистки усилия от страна на по-широката автомобилна индустрия.

Групите добавят, че повторното отваряне на вратата за преходни технологии, като например плъгин хибриди и въглеродно неутрални горива, би създало несигурност и би забавило прехода към електрически превозни средства в момент, когато китайските производители на електрически автомобили намаляват разходите.

„Всяко забавяне в Европа само разширява разликата с Китай“, добавят групите в писмото.

Автомобилният регламент на ЕС е обект на интензивно лобиране, като писма както от индустрията, така и от активисти заляха Брюксел през последните дни.

В края на ноември стана ясно, че индустрията няма яснота относно мерките, които ЕК възнамерява да вземе по отношение на правилото за забрана на продажбите на нови коли с двигател с вътрешно горене от 2035 г. Заинтересованите страни от сектора очакваха покани от Брюксел за обсъждане на по-гъвкави правила, но бяха предупредени, че може да има забавяне.

Председателят на Stellantis NV Джон Елкан обяви, че макар компанията все още да се стреми към електрическо бъдеще, пазарът не е готов да премине само към електрически превозни средства - мнение, споделено и от няколко други ръководители на автомобилни компании. Те разчитат на бързо постигане на яснота от ЕС относно забраната през 2035 г., докато планират бъдещите инвестиции.

„Подготовката за автомобилния пакет, включително прегледа на стандартите за емисиите за леки автомобили и микробуси, тече. Както казахме преди, ускорихме тази работа и сега оценяваме събраните по време на общественото обсъждане оценки“, заяви говорителят на ЕК Анна-Кайса Итконен през ноември. „Поели сме ангажимент да финализираме този преглед възможно най-бързо“, добави тя.

Автомобилната индустрия настоява усилено за по-разхлабени насоки, заявявайки, че настоящите регламенти, предназначени да намалят емисиите, са твърде амбициозни и застрашават работните места в региона. Ръководителите на автомобилните компании предупреждават, че техните клиенти, отблъснати от недостатъчно добре развитата зарядна инфраструктура, все още избират модели с двигател с вътрешно горене. Продажбите на нови плъгин хибриди скочиха с 40% в Европа през октомври, което ги прави най-бързо развиващото се задвижване в региона.

Редица производители, включително Volkswagen AG, Renault SA и Stellantis, се нуждаят от яснота от Брюксел, за да актуализират стратегиите си. Porsche AG вече се отказа от амбициозния си стремеж към електрическите автомобили на фона на охлаждащото се търсене на модели с батерии, включително Taycan - скъпа промяна, която навреди и на компанията майка Volkswagen. Ford Motor Co. и Volvo Car AB предприеха подобни стъпки.