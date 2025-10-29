ЕС не е глобил нито един автопроизводител заради неспазване на целите за емисиите

Европейският съюз (ЕС) реши, че средният брой нови леки автомобили, регистрирани в Европейското икономическо пространство (ЕИП) за една календарна година, ще бъде основата за изчислението за емисиите от автопарковете на автомобилните производители.

През първия отчетен период от 2021 до 2024 г. средните нива на емисии на въглероден диоксид на всички производители в региона не трябваше да надвишават 95 г/км. На всеки концерн беше определен индивидуален лимит, базиран на средното тегло на продадените автомобили, пише германското издание Heise.

Превишаването на посочената граница води до глоба от 95 евро за всеки грам въглероден диоксид, отделен от всяко превозно средство, продадено в ЕС през референтната година. За производител като Volkswagen тази глоба лесно може да достигне няколкостотин милиона евро.

Досега обаче нито една компания не е платила и цент глоба. Това се дължи на факта, че производителите, които разчитат предимно на коли с двигатели с вътрешно горене, имат възможността да обединят емисиите от своя автопарк с тези на компании, които са фокусирани върху по-екологични задвижвания, като електрически превозни средства.

ЕС подкрепя този обмен между компаниите, тъй като той възнаграждава ранните потребители и санкционира тези, които изостават по отношение на електрификацията.

Гъвкавост за периода 2025-2027 г.

В текущия отчетен период от 2025 до 2029 г. лимитът за емисиите е намален с 15 процента в сравнение с предходния период. Обикновено границата трябва да се спазва всяка година от производителите. Като отстъпка спрямо интересите на автомобилната индустрия обаче е въведена система, която осреднява годишните стойности за определен период.

Достатъчно е производителят да спазва лимита средно за целия за времето от 2025 г. до 2027 г., за да избегне плащането на глоби. Това може да доведе до промоции за продажби със значителни отстъпки за електрически автомобили в края на отчетния период.

Междувременно производителите на по-тежки автомобили трябва да се придържат към по-ниски лимити от тези на компаниите, предлагащи по-леки автомобили. Диапазонът се простира от 90 г въглероден диоксид на километър (CO₂/км) до99 г CO₂/км.

Класиране на автомобилните компании по емисии на автопарковете и поставени цели. Източник: Heise

Според нов анализ на Международния съвет за чист транспорт (ICCT), който разглежда първите три тримесечия на 2025 г., средната целева граница на емисиите за всички производители е 92 г CO₂/км.

Средната действителна стойност за емисиите в автомобилната индустрия е 99 г CO₂/км, седем грама повече от разрешеното. Формално, глобите скоро трябваше да завалят, но това няма да се случи поради процеса на осредняване в ЕС.

Производителите са свободни да избират техническия метод, който използват, за да спазват ограниченията за емисиите за целия автопарк. Toyota, например, досега е успявала да постигне целите почти изцяло без електрически автомобили: Разходът на гориво и следователно емисиите на въглероден диоксид са намалени поради високия дял на хибридните превозни средства при продажбите на японската група.

Въпреки това електрическите автомобили са най-рентабилният начин за радикално намаляване на емисиите, тъй като допринасят с нула грама за общата стойност на замърсяването. Това позволява на превозните средства с двигател с вътрешно горене и висок разход на гориво да останат на пазара в средносрочен план.