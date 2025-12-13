САЩ вдигат санкциите върху беларуския калиев карбонат*

САЩ ще отменят санкциите срещу беларуския калиев карбонат (или още поташ) - ключова съставка в някои земеделски торове и основен източник на валутни постъпления за страната, подкрепяща Русия, предава Bloomberg. В замяна Беларус освобожди още 123 политически затворници, сред които са носителя на Нобелова награда за мир Алес Беляцки, активистката Мария Колесникова и Виктор Бабарика, бивш кандидат за президент от опозицията, съобщава Politico.

Американският президент Доналд Тръмп нареди санкциите да бъдат отменени с незабавно влизане в сила, съобщи беларуската държавна информационна агенция БелТА, която цитира изявление на неговия специален пратеник Джон Коул от Минск в събота.

„Това е много добра стъпка от страна на САЩ към Беларус“, посочва Коул след двудневни преговори в беларуската столица

САЩ могат да облекчат и други санкции, след като отношенията им с Беларус се нормализират, като потенциално достигнат точката, в която няма да останат никакви санкции, добавя той.

Новината следва усилията на Тръмп да възстанови отношенията с беларуския президент Александър Лукашенко, близък съюзник на руския държавен глава Владимир Путин.

Минск е обект на западни санкции, включително от САЩ, заради политическите репресии и участието си във войната на Русия срещу Украйна. Лукашенко позволи на руските сили да нахлуят в Украйна от беларуска територия през 2022 г.

Калиевият карбонат е един от основните износни продукти на Беларус и единственият ѝ изобилен минерален ресурс.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски изрази благодарността си към Вашингтон за усилията му да осигури освобождаването на затворниците. „Благодарение на активната роля на САЩ и сътрудничеството на нашите разузнавателни агенции около сто души сега си възвръщат свободата, включително петима украинци“, коментира Зеленски в публикация в социалните медии.

Колесникова беше осъдена преди четири години на 11 години затвор, след като беше осъдена за опит за незаконно завземане на властта.

САЩ вече съдействаха за освобождаването на над 50 политически затворници от Беларус тази година, сред които и лидерът на опозицията Сергей Цихановски.

Колесникова призова след излизането си от затвора за освобождаването и на другите политически затворници в Беларус. "Мисля за хората, които все още не са свободни, и чакам момента, когато всички ще можем да се прегърнем, да се видим и да бъдем свободни", заяви тя от Украйна на видеоклип, показан в телевизионното предаване "Искам да живея" по украинската държавна телевизия, предава БТА.

Алес Беляцки, един от лауреатите на Нобеловата награда за мир за 2022 г., заяви, че иска да продължи борбата си за защита на правата на човека в Беларус. "Нобеловата награда беше признание за нашата дейност, за нашите стремежи, които все още не са реализирани. И затова борбата продължава", каза Беляцки, основател на неправителствената правозащитна организация "Вясна", в интервю за беларуската опозиционна медия "Белсат".

* Допълнена информация!