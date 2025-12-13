Как Европейският парламент все още може да провали сделката ЕС-Меркосур?

Държавите членки на Европейския съюз (ЕС) влизат в решаваща фаза по финализирането на търговската сделка с Меркосур - но независимо от препятствията и пречките, които могат да преодолеят, има още една зона на риск, пише Euronews.

Три ключови гласувания в Европейския парламент (ЕП) биха могли да провалят или значително да променят споразумението с търговския блок на южноамериканските страни. Подготвяна повече от две десетилетия, сделката беше постигната преди една година, но за да влезе в сила, се изисква зелена светлина както от държавите членки, така и от законодателите в ЕС.

Първото парламентарно гласуване е насрочено за декемврийската пленарна сесия. То се отнася до двустранна клауза за защита на земеделските продукти, която трябва да бъде добавена към сделката.

През октомври Европейската комисия (ЕК) предложи редица защитни мерки, за да укрепи защитата на фермерите в ЕС, които могат да бъдат засегнати от по-евтини южноамерикански продукти, влизащи на европейския пазар. Предложената „клауза за реципрочност“ би позволила временно оттегляне на търговските преференции, предоставени на продукти от страните на Меркосур, за да се компенсират най-лошите ефекти.

Според версия на клаузата, одобрена от Комисията по международна търговия (INTA) на Парламента, защитната мярка трябва да включва и „въвеждане на задължение за реципрочност относно продуктите и стандартите на производство“, което означава, че южноамериканските фермери, изнасящи за ЕС, ще трябва да спазват същите задължения като европейските.

„Спазването на принципа на реципрочност помага да се гарантира, че нашите фермери не са изправени пред екологично, санитарно или хуманно обезценяване. Всеки път, когато продукт не отговаря на нашите стандарти, трябва да се задейства защитната клауза на пазара“, казва белгийският евродепутат Беноа Касар, един от застъпниците на клаузата.

„Това означава, че страните от Меркосур трябва да изградят вериги на доставки, които съответстват на стандартите в ЕС, за да получат достъп до нашия пазар“, добавя той.

Напрежение сред фермерите

Това предложение ще бъде подложено на гласуване заедно с целия пакет защитни мерки на 16 декември в Страсбург. Ако бъде одобрено, защитните мерки ще трябва да се договорят и с държавите членки на ЕС: специална процедура може да ускори преговорите, позволявайки на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен да замине за Бразилия, за да подпише сделката до края на годината.

Въпреки това мярката е спорна. Тя би довела до значителна промяна в условията на сделката, която южноамериканските страни все още могат да оспорят, а практическата ѝ приложимост е силно дискутирана.

„Това няма да е възможно по правилата на Световната търговска организация (СТО), в противоречие с предложената от Комисията защитна мярка, и също така технически е неприложимо“, посочва говорил на ЕП пред Euronews.

Все още е възможно поправки от една или повече парламентарни групи да поискат премахването на клаузата за реципрочност, тъй като решението на INTA да я включи беше прието с едва един глас преднина.

Европейската народна партия (ЕНП), социалистите и демократите, както и по-голямата част от групата Renew Europe - всички гласуваха „против“ в комисията, което означава, че половината от Парламента е против.

Според друг представител на Парламента гласуването ще бъде наистина оспорвано, но докато клаузата за реципрочност може все пак да мине, законодателите знаят, че тя няма да бъде приета от държавите членки, представени от Съвета. Всъщност това може да е именно причината да бъде одобрена.

„Много е сложно за евродепутатите, които представляват селските райони“, обяснява той, „тъй като законодателите осъзнаха, че отхвърлянето ѝ би било възприето като провокация от фермерите“.

„Те могат да станат мишена в своите избирателни райони. Затова някои ще гласуват в подкрепа, знаейки, че по-късно може да бъде отхвърлена по време на преговорите със Съвета“.

Гласуването ще бъде наблюдавано с голям интерес от министрите на ЕС.

„Ако се наложат правила за използването на продукти за защита на културите и антибиотици за нашите производители с цел опазване на околната среда и трудовите права, не можем да позволим продукти, които са в пълно противоречие с тези стандарти, да влизат на пазара“, каза италианският министър на земеделието Франческо Лолобриджида в Брюксел в петък.

Позицията на Италия по сделката, която все още не е официално заявена от правителството, е ключова. Според информация на Euronews Белгия планира да се въздържи при окончателното гласуване, което означава, че подкрепата на Италия е необходима, за да се достигне квалифицираното мнозинство за одобрение.

Не е краят

Дори ако сделката бъде окончателно одобрена навреме за планираното пътуване на Урсула фон дер Лайен, сделката ЕС-Меркосур ще остане в несигурност още известно време.

Текстът, който лидерите на ЕС и Меркосур ще подпишат, всъщност е „временна спогодба“, която ще трябва да бъде ратифицирана от Европейския парламент. Този процес може да бъде забавен от още две парламентарни гласувания, и двете планирани за първите месеци на 2026 г.

Първо, Парламентът ще разгледа предизвикателство срещу сделката в Съда на ЕС, след искане, подписано от 145 законодатели от леви политически групи. Те твърдят, че Комисията е нарушила правилата, като е разделила споразумението на две части – ход, който широко се възприема като тактическа маневра за заобикаляне на одобрението от националните парламенти на държавите членки.

Гласуването ще се проведе през февруари или март, според източници на Euronews, но най-големите парламентарни групи се очаква да гласуват „против“.

Гласуването за окончателната ратификация на сделката обаче вероятно ще бъде много по-оспорвано. За да бъде одобрена сделката, трябва да има подкрепата на мнозинството от законодателите. Но според няколко източника от Парламента, много евродепутати в крайна сметка могат да се отклонят от политическите си групи и да гласуват според позициите на националните си правителства.