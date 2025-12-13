Представителите на Фед са разделени за рисковете за американската икономика през 2026 г.

Представители на Федералния резерв - включително двама, които ще станат гласуващи членове през 2026 г. - изразиха в петък силно противоположни мнения относно това какво трябва да се направи с лихвените проценти, продължавайки дебат, който ще ангажира централната банка на САЩ и през новата година, пише Bloomberg.

Трима насочиха коментарите си към рисковете от инфлацията, като един от тях уточни, че според него е нужна само временна пауза в намаляването на лихвите, за да се потвърди, че инфлацията действително отслабва. Други двама подчертаха вместо това рисковете за пазара на труда.

Това бяха първите изказвания след сряда, когато Фед понижи основната си лихва с четвърт процентен пункт за трето поредно заседание в отговор на нарастващата безработица. Гласовете „против“ решението показаха, че серията от понижения става все по-оспорвана на фона на упоритата инфлация, а прогнозите разкриха, че паричният орган очаква средно само едно намаление през 2026 г.

„Част от централната банка предпочита по-предпазлив подход. Те искат да видят повече данни за инфлацията и пазара на труда“, казва Марко Казираги, старши икономист в Evercore ISI. „С идването на нов председател на Фед, за когото се очаква да настоява за по-ниски лихви, ще има известен процес на договаряне колко намаления биха били разумни през 2026 г.“, добавя той.

Председателят на клона на Фед в Чикаго Остън Гулсби и неговият колега от Канзас Сити Джеф Шмид изложиха мотивите си за несъгласие с решението за намаление на лихвите в сряда. За Гулсби това беше първият вот „против“, откакто се присъедини към Фед през 2023 г., докато при Шмид той следва подобен вот срещу понижението през октомври.

Ръководителят на Фед в Чикаго заяви, че според него „по-разумният подход би бил да се изчака още информация“, преди отново да се понижат лихвите, след като спирането на работата на американската администрация забави няколко ключови икономически доклада през октомври и ноември, при наличие на „обезпокоителни“ данни за инфлацията преди това.

По-късно в интервю за CNBC Гулсби добави, че очаква повече намаления на лихвите през 2026 г. от повечето си колеги: „Аз съм сред най-оптимистично настроените по отношение на това колко могат да паднат лихвите през следващата година“, каза той.

Шмид беше по-категоричен.

„Инфлацията остава твърде ускорена, икономиката показва продължаващ импулс, а пазарът на труда - макар и да се охлажда - като цяло остава в равновесие“, каза той. „Смятам, че настоящата паричната политика е само умерено, ако изобщо е, рестриктивна.“

Гласуващият състав

Председателите на Фед в Чикаго и Канзас Сити ще излязат от гласуващия състав на Фед през 2026 г. Двама от техните бъдещи заместници също се изказаха в петък - единият подчерта опасенията относно инфлацията, а другият предупреди за рисковете за пазара на труда.

Ръководителят на Фед в Кливланд Бет Хамак заяви на събитие в Синсинати, че централната банка трябва да поддържа лихвите достатъчно високи, за да продължи да оказва натиск за отслабване на инфлацията.

„В момента политиката ни е приблизително около неутралното ниво“, каза тя. „Аз бих предпочела малко по-рестриктивна позиция.“

В прогнозите, публикувани в сряда заедно с решението за лихвите, шестима от 19-те централни банкери посочиха, че биха оставили основната лихва на нивото ѝ отпреди настоящото понижение до края на 2025 г.

Тъй като само 12 от 19-те членове гласуват всяка година във Федералната комисия по операциите на открития пазар (FOMC), и само двама от гласуващите са изразили несъгласие в полза на по-високи лихви, някои анализатори нарекоха множеството прогнози за по-високи лихви „тихи несъгласия“.

Председателят на Фед във Филаделфия Анна Полсън, която заедно с Хамак ще влезе в гласуващия състав на FOMC през следващата година, беше сред тези, които подчертаха продължаващите рискове за пазара на труда, въпреки последните усилия на централната банка да насочи политиката към по-неутрално равнище.

„Като цяло все още съм малко по-загрижена за слабостта на пазара на труда, отколкото за възходящите рискове за инфлацията“, каза тя на събитие, организирано от Търговската камара на щата Делауеър. „Отчасти това е защото виждам добър шанс инфлацията да се забави през следващата година“.

Междувременно ръководителят на Фед в Сан Франциско Мери Дейли заяви в публикация в LinkedIn, че подкрепя понижението на лихвите тази седмица, тъй като по-силният пазар на труда ще помогне на американците да възстановят загубената покупателна способност чрез растящи заплати.

„FOMC трябва да продължи да сваля инфлацията. Всичко различно от 2% не е опция. Но има значение как стигаш дотам“, каза Дейли, която не гласува по паричната политика тази и следващата година. „Прекалено строгата политика може да причини ненужни вреди на американските семейства и да ги остави с два проблема: инфлация над целта и слаб пазар на труда“, добави тя.