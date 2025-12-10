Фед одобри трето лихвено понижение за годината, но предвижда по-бавен темп в бъдеще

Разделеният относно приоритетите Федерален резерв понижи основната си лихва в сряда, но сигнализира по-труден път напред за следващи намаления, предава CNBC.

Отговаряйки на очакванията за „ястребово понижение“, Федералната комисия по отворения пазар на централната банка намали ключовата си лихва с четвърт процентен пункт, като я постави в диапазона между 3,5% и 3,75%.

Но решението предизвика опасения относно бъдещото развитие на политиката и беше отхвърлено от трима членове, което не се е случвало от септември 2019 г.

При вземането на решението с девет на три гласа отново се откроиха „ястреби“ и „гълъби“ – гуверньорът Стивън Миран подкрепи по-рязко намаление с половин процентен пункт, а регионалните председатели Джефри Шмид от Канзас Сити и Остън Гулсби от Чикаго бяха за запазване на линията. В терминологията на Фед „ястребите“ обичайно са по-притеснени от инфлацията и подкрепят по-високите лихви, докато „гълъбите“ са съсредоточени върху подкрепата за пазара на труда и искат по-ниски лихви.

Това беше трети пореден глас „не“ от Миран, който напуска Фед през януари, и втори пореден от Шмид.

В изявлението след заседанието беше използван езикът от заседанието на Федералната комисия по отворения пазар преди една година.

„При разглеждането на обхвата и времето за допълнителни корекции на целевия диапазон за лихвения процент Комисията ще оцени внимателно постъпващите данни, променящите се перспективи и баланса на рисковете“, се казва в изявлението.

Когато този език беше използван през декември 2024 г., той сигнализира, че комисията вероятно е приключила за момента с понижаването на лихвите. След това Комисията не одобри намаления до заседанието през септември.

Новите прогнози, публикувани след двудневното заседание на американската централна банка, показаха, че средният централен банкер очаква само едно понижение на лихвите с четвърт процентен пункт през 2026 г., същата перспектива като през септември, отбелязва Ройтерс. Очаква се инфлацията да се забави до около 2,4% до края на следващата година, а икономическият растеж да се ускори до 2,3%. Безработицата ще остане на умереното ниво от 4,4 на сто, сочат прогнозите.

Представителите на Фед взеха трудно решение без пълен набор от икономически данни, тъй като редица икономически отчети все още се бавят след най-дългото спиране на работата на американската администрация в историята. Поради закъсненията те не разполагаха с последния доклад за пазара на труда, но именно притесненията за състоянието му подтикнаха централната банка отново да облекчи паричната си политика.

"Наличните показатели сочат, че икономическата дейност се е разширила с умерен темп", се казва в изявлението на Фед. "Ръстът на работните места се забави тази година, а безработицата се повиши до септември", допълва централната банка, като се отказва от определението, че безработицата е "ниска".

Прогнозите показват, че седем централни банкери не очакват понижения на лихвите през 2026 г. Средната прогноза е за едно допълнително понижение през 2027 г., като се очаква инфлацията да продължи да се забавя до целта на банката от 2%.

Председателят на Фед Джером Пауъл ще даде пресконференция след срещата, на която се очаква да изложи вижданията на централната банка за икономиката, пазара на труда и инфлацията в следващите месеци. Коментарите му може да дадат насоки за това как Фед ще подходи към лихвените проценти в бъдеще.

След като намали лихвите два пъти тази есен и с общо 1,5 процентни пункта за последните 15 месеца, всяко следващо понижение доближава основния лихвен процент на Фед до ниво, на което той би започнал да стимулира икономическата активност - нещо, което много централни банкери се опитват да избегнат. Някои вече смятат, че лихвите са на „неутрално ниво“, което нито ускорява, нито ограничава растежа.

Междувременно инвеститорите следят отблизо и Белия дом за евентуално решение на президента Доналд Тръмп за това кой да наследи Пауъл, когато мандатът му изтече през май. Кевин Хасет, директор на Националния икономически съвет на Тръмп, се смята за фаворит за поста, но официална номинация може да дойде чак в началото на следващата година.