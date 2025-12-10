Европейските пазари останаха на нивата си от вторник в очакване на решението на Фед

Европейските пазари завършиха без промяна сесията в сряда, а инвеститорите възприеха предпазлива позиция преди решението на Федералния резерв на САЩ за лихвите и в същото време бяха окуражени от редица корпоративни съобщения, предават Ройтерс и CNBC.

Паневропейският индекс Stoxx 600 завърши сесията на ниво от 577,78 пункта и продължи тенденцията да остава в тесни диапазони през последните няколко сесии.

Лондонският бенчмарк FTSE 100 прибави 13,52 пункта и завърши деня на ниво от 9655,53 пункта. Германският DAX отписа 0,13% до ниво от 24 130,14 пункта. Френският CAC 40 е надолу с 0,37% до равнище от 8022,69 пункта.

Вниманието на пазарите беше насочено към решението на Федералния резерв за лихвите по-късно днес, като се очаква централната банка да понижи лихвените проценти с 25 базисни пункта.

Но изявлението на председателя Джером Пауъл ще бъде проследено внимателно в търсене на признаци как ще подходи банката към паричната политика догодина на фона на оскъдните данни и стремежа на администрацията в САЩ да понижи лихвите.

Автомобилният сектор поведе загубите, като отбеляза спад от 1,5%, повлечен надолу от поевтиняването на книжата на производителя на луксозни автомобили Ferrari с 4,8%. Morgan Stanley започна да оценява компанията с рейтинг equal weight, а Jefferies понижи целевата си цена за акциите.

Секторът на промишлеността, който подкрепи пазара през последните сесии, се понижи с 0,35%, като фирмите от сектора на отбраната натежаха най-много. Индексът на европейските аерокосмически и отбранителни компании се понижи с 0,8%, след като нарасна с над 2% в предходните две сесии.

Цената на акциите на Vinci се понижи с 3,1%, след като BNP Paribas понижи рейтинга на френската компания за инфраструктура и концесии на „неутрален“ спрямо outperform преди това и прогнозира слаба 2026 г. за европейските транспортни и инфраструктурни компании.

Индексът на строителството и материалите се понижи с 0,8%.

Застрахователната компания Aegon се представи най-слабо днес, като отписа 10% от стойността си, след като заяви, че ще премести централата си в САЩ от Нидерландия.

Акциите, свързани със суровините, не се вписаха в тенденцията на Stoxx 600 и отбелязаха ръст, като петролните и минните компании са нагоре със съответно 0,2% и 0,75%.

Банките също подкрепиха бенчмарка с ръст от 0,7%, като книжата на HSBC поскъпнаха с 3,2%. BofA Securities повиши рейтинга на кредитора от „неутрален“ на „купувай“, като посочи перспективите за растеж на депозитите в Хонконг и на отдела за управление на богатството в Азия.

Цената на акциите на Delivery Hero се повиши с 13,7%, след като компанията съобщи в писмо до акционери във вторник, че прави преглед на мерките за разпределение на капитала и оценява стратегически варианти.

Компаниите за възобновяема енергия продължиха ръстовете си от вторник, като Nordex прибави 8%, Siemens Energy напредна с 4,3%, а Vestas Wind Systems – с 4,2%. Американската компания GE Vernova прогнозира във вторник по-високи приходи през 2026 г. и засили плана за обратно изкупуване на акции.

Френските депутати приеха с крехко мнозинство бюджета на общественото осигуряване през 2026 г., като предоставиха победа на правителството във вторник, но на политическа и финансова цена.

Междувременно председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард намекна, че ЕЦБ може да повиши прогнозите си за растеж следващата седмица поради устойчивостта на икономиката на еврозоната.