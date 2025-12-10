IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Русия забранява телефонните разговори с "враждебни" държави

В страната вече има проблеми с разговори през приложения като WhatsAPP и ограничения на мобилния интернет

10.12.25 г.
Снимка: Bloomberg LP
Русия ще ограничи обажданията по стационарни телефони от т.нар. "враждебни" държави, става ясно от заседанието на Съвета за правата на човека и развитие на гражданското общество. Изявление на президента Владимир Путин по време на срещата е публикувано на страницата на Кремъл. В списъка попадат страните от ЕС, САЩ, Норвегия, Австралия, Япония, Канада и други общо 47 държави, които поддържат санкциите на Запада срещу Русия.

Причината за тази мярка е борбата с телефонни измамници, казва Путин в своите коментари. Това е само част от пакет с ограничения на комуникациите, одобрен от Държавната дума по искане на държавни институции, банки и комуникационни компании, които ги предлагат след искания от техни абонати, казва още руският президент.

По-рано през годината в социалните мрежи се появиха съобщения за блокиране на разговорите през платформи като WhatsAPP, Telegram и други, както и проблеми с YouTube и други платформи за видеосподеляне.

Мобилните услуги за връщащите се от чужбина се блокират за 24 часа от съображения за сигурност.

Мобилните оператори пък са длъжни да блокират мобилния интернет, когато е обявена въздушна тревога в опит да заглушават сигналите на дроновете. Руски военни кореспонденти обаче отбелязват, че това до голяма степен е безсмислено, защото украинските дронове имат терминали за връзка със сателити и не използват мобилните мрежи. Блокираните мрежи обаче ограничават комуникацията между руските военни, допълват наблюдатели.

FireT
преди 50 минути
А Костя Късий обясняваше как демокрацията била в руззкий мир. Сега какво ще се коментира за тези мерки? Надали в този форум някояКопейка ще обясни. Те само копи-пействат отТролски сайтове. Ама как пък един не отиде да поживее там?
Скъсана_Ушанка
преди 3 часа
Копейкослугинажа нещо никакъв го няма да коментира този достоен демократичен акт... :))) лелее, а се смееха на С.Корея пиядурите... :)
