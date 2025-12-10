Русия забранява телефонните разговори с "враждебни" държави

Русия ще ограничи обажданията по стационарни телефони от т.нар. "враждебни" държави, става ясно от заседанието на Съвета за правата на човека и развитие на гражданското общество. Изявление на президента Владимир Путин по време на срещата е публикувано на страницата на Кремъл. В списъка попадат страните от ЕС, САЩ, Норвегия, Австралия, Япония, Канада и други общо 47 държави, които поддържат санкциите на Запада срещу Русия.

Причината за тази мярка е борбата с телефонни измамници, казва Путин в своите коментари. Това е само част от пакет с ограничения на комуникациите, одобрен от Държавната дума по искане на държавни институции, банки и комуникационни компании, които ги предлагат след искания от техни абонати, казва още руският президент.

По-рано през годината в социалните мрежи се появиха съобщения за блокиране на разговорите през платформи като WhatsAPP, Telegram и други, както и проблеми с YouTube и други платформи за видеосподеляне.

Мобилните услуги за връщащите се от чужбина се блокират за 24 часа от съображения за сигурност.

Мобилните оператори пък са длъжни да блокират мобилния интернет, когато е обявена въздушна тревога в опит да заглушават сигналите на дроновете. Руски военни кореспонденти обаче отбелязват, че това до голяма степен е безсмислено, защото украинските дронове имат терминали за връзка със сателити и не използват мобилните мрежи. Блокираните мрежи обаче ограничават комуникацията между руските военни, допълват наблюдатели.