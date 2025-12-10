С 15% до 2,7 млрд. евро растат онлайн продажбите на продукти и услуги у нас през 2025 г.

Общият обем на онлайн продажбите на продукти и услуги в страната по прогнозни данни за 2025 г. се оценява на повече от 2,69 млрд. евро, което представлява приблизителен годишен ръст от 15%. Това съобщи Жанет Найденова, председател на Българската е-комерс асоциация (БЕА), като цитира данни от проучването „ПАСПОРТ 2025 на е-комерс индустрията в България “.

Според данните българският B2C (бизнес към краен потребител) пазар на електронна търговия има устойчиво развитие и се утвърждава като един от най-динамичните дигитални сектори в Източна Европа. „Той се удвои за четири години и сега представлява близо 13,5% от пазара в Източна Европа. Съотношението електронен/брутен вътрешен продукт (e-GDP) в България е 2,53% през 2025 г. и показва потенциал за растеж“, коментира Найденова.

Според Никола Минков, основател и изпълнителен директор на SEO агенцията Serpact, тазгодишното издание потвърждава, че електронната търговия се променя динамично, а бизнесите следят развитието на дигиталната екосистема, включително новата реалност на AI търсене и отговори. Той обясни, че с проекта AI Entry – платформа за измерване на видимостта в ChatGPT, Gemini, Perplexity и други AI системи, се отговаря на това предизвикателство. По думите му само възприемането на нови технологии и практики ще позволи на онлайн търговците бързо да разширят клиентската си база, достигайки до милиардите потребители на AI асистентите.

Източник: „ПАСПОРТ 2025 на е-комерс индустрията в България“ * Прогнозни данни за 2025

Данни на проучването показват, че се увеличават покупките в електронната търговия сред потребителите и расте доверието им към онлайн плащанията и доставките. Вече над 55% от онлайн потребителите в България на възраст 16-74 г. пазаруват онлайн и този процент ще продължи да расте, очакват от БЕА.

Най-голям процент – 95,5% от онлайн купувачите през 2025 г. са закупували стоки или услуги от български онлайн магазини, 27,4% от онлайн магазини в страни от Европейския съюз, 12,9% – извън Европейския съюз.

Данните от проучване на Българска е-комерс асоциация, проведено в периода август – октомври с обхват над 4,9 млн. онлайн поръчки, показва тенденция към нарастване на безконтактните доставки до шкафче на куриер, click & collect (поръчка онлайн с взимане от физически магазин) и увеличаване на банковите и мобилни плащания и плащанията с карти за сметка на наложения платеж.

Много повече хора купуват онлайн и все повече търговци на дребно продават онлайн. Тенденция е комбинирането на онлайн и офлайн пазаруване, от което са доволни потребителите. Проучване на Българска Е-комерс Асоциация с обхват от 4,9 млн. онлайн поръчки показа, че при 7,1% от всички поръчки онлайн купувачите са се възползвали от правото си на отказ в 14 дневен срок.

Онлайн потребителите, особено Millennials като стабилна група от купувачи, се интересуват от екологично чисти продукти и следят за въздействието на бизнеса върху околната среда и обществото, като избират по-внимателно производителите и търговците, чиито стоки потребяват. Растежът на електронната търговия предлага възможност за преосмисляне използването на вторични материали и стоки, разширяване и насърчаване на повторна употреба. Секторът играе ключова роля в свързването на бизнеса и потребителите към пазара на употребявани стоки и прогнозите са, че в следващите четири години неговият обем ще се удвои.

Очакванията на БЕА за догодина са за плавен двуцифрен ръст спрямо 2025 г. , като B2C е-комерс пазарът ще продължи да расте, да въвежда иновации и да се развива. Съотношението електронен/брутен вътрешен продукт (e-GDP) в България е 2,53% през 2025 г. и показва потенциал за растеж. В Европа параметърът e-GDP е 3,84%, в Гърция е 7,86%, в Румъния е 3,51%.

От организацията отбелязват, че електронната търговия представлява около 16% от общата търговия на дребно в Европа. По данни на Euromonitor B2C електронната търговия в България е 8% от целия пазар на дребно и показва големия потенциал за растеж на пазара на електронна търговия в страната.