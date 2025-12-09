Тръмп за ЕС: Разпадаща се група от нации, водени от слабаци

Европейският съюз (ЕС) е разпадаща се група от нации, водена от слаби хора, заяви в скандално интервю за Politico американският президент Доналд Тръмп. Той критикува традиционните съюзници на САЩ за политиката им за миграцията и невъзможността да се справят с войната в Украйна.

От думите на американския президент става ясно, че той не смята да къса връзките с Европа, но ще подкрепя само политически кандидати, чиято визия съвпада с неговата за развитието на континента. Досега Тръмп е изразявал своята подкрепа за унгарския премиер Виктор Орбан. По-рано днес (9 декември) външният министър на Унгария Петер Сиярто съобщи, че Будапеща и Русия ще работят заедно, за да се противопоставят на външния натиск въпреки позициите на ЕС към Москва.

Доналд Тръмп обаче заплаши със разрив държави като Франция и Германия, които се противопоставят на неговите действия.

Мирът в Украйна

Критиките на американския президент идват в много чувствителен момент за Европа - преговорите за прекратяване на най-кървавия конфликт от Втората световна война насам - в Украйна, буксуват, а европейските лидери се опасяват, че САЩ ще се изтеглят от конфликта и ще изоставят Киев. Тръмп не даде никакво успокоение в своето интервю, заявявайки, че очевидно Русия е в по-силна позиция от Украйна.

САЩ представиха план, отговарящ изцяло на исканията на Русия за края на конфликта, предвиждащ прекрояването на граници със сила, забранено от международното право, отдаване на територии (Донбас), което е забранено от Конституцията на Украйна и отказ от търсене на отговорност за военни престъпления по време на войната.

Тръмп обяви още, че Украйна трябва да проведе избори за президент, дори и на фона на непрекъснатите обстрели от руски ракети и дронове. Той повтори един от наративите на Москва - управляващите в Киев искат войната да продължи, за да останат на власт.

"Винаги съм готов за избори", коментира от своя страна президентът на Украйна Володимир Зеленски, пресрещнат от журналисти по време на своята визита в Италия.

От Европейската комисия (ЕК) също са категорични, че Зеленски е легитимно избран президент, а изборите в Украйна през 2019 г. са демократично проведени. Мандатът на украинския президент изтече през миналата година, но по Конституция в Украйна не могат да бъдат провеждани избори във военно положение.

Темата беше дискутирана многократно през миналата година и заявките на Зеленски са, че избори в Украйна могат да бъдат проведени, ако има гаранции за безопасност за хората и възможност да гласуват всички украинци, включително и биещете се на фронта. Няма и одобрен механизъм как ще гласуват всички украинци, напуснали градовете на фронтовата линия или от окупираните територии.

През пролетта Тръмп обвини Зеленски в злоупотреба с власт, но малко след това беше категоричен, че той е легитимен представител на властта.

Сдържаната Европа

Предишните нападки на Тръмп бяха приемани сдържано от европейците. "Съюзниците не заплашват да се намесват демкратичия живот или вътрешнополитическия избор. Те ги уважават", заяви сега председателят на Европейския съвет Антониу Коща, цитиран от Sky News.

След това интервю бившият Върховен представител по въпросите на външната политика на ЕС Жозеп Борел пък написа в социалната мрежа Х, че изявата на Тръмп е обявяване на "дипломатическа война".

"Европейските лидери трябва да спрат да се преструват, че Тръмп не е наш противник. Трябва да спрат да се крият зад самодоволно мълание, а да отстояват суверенитета на ЕС - технологичен, в областта на сигурността и отбраната, както и в политиката", отбеляза той.

Европа е силна, заяви и въшният министър на Великобритания Ивет Купър, отбелязвайки поетите ангажиментите за Украйна и инвестициите в отбраната.

Евтиното прекратяване на огъня в Украйна ще е скъп мир за Европа

Позициите на Европа за войната в Украйна е доста различна от тази на САЩ. Анализатори кометират, че изглежда така, сякаш Тръмп играе срещу Европа в полза на Русия

Евтиното прекратяване на войната - с предаване на територии от страна на Украйна, ще коства скъп мир за Европа, заяви норвежкият министър на външните работи Еспен Барт Ейде пред Sky News.