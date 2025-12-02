За мира в Украйна САЩ започват да действат като сила извън НАТО

Последните дни показват все по-ясно отдалечаването на САЩ от НАТО - алианс, който е в основата на сигурността в западния свят след Втората световна война, пише в коментар американското издание The Wall Street Journal. През тази седмица това ще бъде затвърдено със срещата на Стив Уиткоф в Москва по плана за мир на САЩ по-късно днес (2 декември).

Това е шестата официална визита на представителя на Белия дом в Москва, който е един от основните посредници за мира в Украйна, но досега той нито веднъж не е бил в Киев. В същото време държавният секретар Марко Рубио ще пропусне срещата на външните министри на НАТО, изпращайки свой заместник. Това се случва за първи път от 1999 година.

Отсъствието на Рубио изглежда показателно на фона на притесненията на европейците относно ролята на САЩ за сигурността на Стария континент и изтеклите стенограми от разговори на Уиткоф с представители на Кремъл, в които той съветва руската страна как да се държи с американския президент Доналд Тръмп, така че да получи максимални отстъпки.

Мирният план на САЩ е червена лампа за Европа

Мирният план на САЩ, представен преди десетина дни, съдържа 28 точки, от които поне две са "аларма" за Европа. Медийни публикации сочат, че автор на документа е Стив Уиткоф, заедно с ръководителя на руския фонд за благосъстояние и приближен до руския президент Владимир Путин Кирил Дмитриев. Европейски лидери определиха текстовете като "списък с желанията на Путин" за капитулацията на Украйна.

Всъщност те показват само едно - САЩ не се интересуват от края на войната в Украйна, а от възможността отново да работят с Русия.

WSJ обръща внимание точно на това - планът определя Русия като победител, а Украйна като загубила страна, която трябва да предаде стратегически територии, които Москва още не е окупирала (и ще отнеме години, за да окупира), да намали войската и военното оборудване, при положение че липсват ясни гаранции за сигурност (освен обещанията на Русия).

Още от края на Първата световна война принцип е да се оказва натиск на агресора и да се подкрепя жертвата, отбелязват анализатори пред WSJ.

В точките от плана САЩ се позиционират и като посредник между Русия и НАТО, което намеква, че Вашингтон изглежда не се разглежда като част от НАТО и доминиращ в системата за сигурност на Запад след Втората световна война.

Мечтата на Москва още от времето на Студената война е да вкара клин между единството на Европа и САЩ, кометира пенсионираният американски генерал Бен Ходжис. Той е един от немалкото американски военни, които са на мнение, че Киев може да победи Русия, ако има навременна и достатъчна помощ от Запада.

Анализаторите от RUSI коментират, че Путин осъзнава, че не може да се изправи срещу НАТО с военни сили, особено на фона на ситуацията в Украйна, но политическо разклащане на алианса е напълно по силите му. Разпадът на НАТО ще даде възможността на Москва да си върне контрола върху бившите републики в състава на СССР и своите сателити в Източна Европа.

Но може ли Европа да поеме сама отговорността за войната в Украйна?

Краткият отговор за колумниста на Bloomberg Марк Чемпиън е "Не". Той припомня пактът за ненападение между министрите на външните работи на СССР Вячеслав Молотов и на Германия Йоахим фон Рибентроп. През 1939 година те си поделят Източна Европа и само дни по-късно Берлин нахлува в Полша.

За Марк Чемпиън ситуацията не е същата, но има едно критично сходство - две големи военни сили си поделят части от Европа в търсене на взаимна изгода.

Европейският съюз (ЕС) обаче не може да се превърне в геополитически играч, който да се противопостави на Русия, действаща със САЩ, просто защото това е проект, създаден, за да гарантира, че някога воюващите една срещу друга европейски държави ще живеят заедно след две разрушителни войни на континента.

И реално общността е изпълнила толкова добре тази своя цел, че спечели Нобелова награда за мир през 2012 година (една толкова желана награда от Доналд Тръмп).

Европа обикновено се обединява срещу външни заплахи, когато види, че те са вече крайни, пише още Чемпиън и дава за пример заплахите от СССР или Османската империя. За да реагира сега ЕС, той трябва да признае Русия като такава заплаха и да измисли обща стратегия за справяне с проблема. А това не изглежда лесно на фона на нуждата от единно решение при наличието на Унгария, която не вижда причина да се противопоставя на Москва, както и на Белгия, притеснена да даде замразените руски активи.