ЕС към Тръмп: Не може Путин да бъде освободен от отговорност за престъпленията в Украйна

Стремежът на Доналд Тръмп да осигури мир в Украйна не трябва да позволява на Владимир Путин да бъде освободен от отговорност за военните престъпления, извършени от руски сили. Това предупреди високопоставен служител на ЕС, като по този начин на практика постави нова червена линия за сключването на мирна сделка.

В интервю за Politico Майкъл Макграт, европейският комисар по правосъдието и демокрацията, заяви, че преговарящите трябва да гарантират настояването за прекратяване на огъня да не доведе до бягство от наказателно преследване от страна на Русия.

Коментарите му отразяват широко разпространени опасения в европейските столици, че първоначалният американски план за сделка е включвал обещание за „пълна амнистия за действия, извършени по време на войната“, наред с планове за реинтеграция на Русия в световната икономика.

Настояването на екипа на Тръмп за реабилитация на Владимир Путин се случва въпреки международните критики срещу Русия за предполагаеми престъпления, включително отвличането на 20 хил. украински деца и атаки срещу цивилни в Буча, Мариупол и другаде.

„Не мисля, че историята ще осъди благосклонно всеки опит да се заличат руските престъпления в Украйна“, посочва Макграт. „Те трябва да бъдат подведени под отговорност за тези престъпления и това ще бъде подходът на Европейския съюз във всички тези дискусии“, заявява той.

„Ако позволим безнаказаност за тези престъпления, ще посеем семената на следващия кръг от агресия и следващата инвазия“, добави еврокомисарят, според когото това би било историческа грешка „с огромни размери“.

През март 2023 г. съдии от Международния наказателен съд издадоха заповед за ареста на Путин, според която той е предполагаемо виновен за неправомерното депортиране на украински деца.

Досега обаче Тръмп и властта във Вашингтон не са активно ангажирани с преследването на руския президент. Американският лидер по-рано изрази надежда за изграждане на нови икономически и енергийни партньорства с Русия.

В проекта за мирен план от 28 точки, който екипът на Тръмп разпространи миналата седмица, се посочва, че „Русия ще бъде реинтегрирана в световната икономика“ и ще бъде поканена да се присъедини отново към Г-8, след като беше изключена през 2014 г. след анексирането на Крим от Москва.

Украинските власти съобщават, че са започнали разследвания на повече от 178 хил. предполагаеми руски престъпления от началото на войната. Миналия месец комисия на ООН установи, че руските власти са извършили престъпления срещу човечеството, като са атакували украински жители с дронове, както и военни престъпления, свързани с насилствено преместване и депортиране на цивилни.