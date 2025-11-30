WSJ: Ако САЩ обръщаха внимание на корупцията, нямаше да имат много съюзници

Корупционен скандал разтърсва Украйна през последните седмици, но дали това е проблем за американските интереси, пише в редакционен коментар The Wall Street Journal. В него се отбелязва оставката на началника на кабинета на украинския президент Андрий Ермак след обиски в дома му в правителствения комплекс в Киев.

Тези разкрития са идеален предлог за противниците на подкрепата за Украйна да поискат отново оттеглянето на САЩ. Но в същото време САЩ имат много по-неприятни съюзници от Украйна, а Белият дом е готов веднага да започне да работи и търгува с Русия, която е сочена като една от най-корумпираните държави в света, допълва още WSJ.

Натиск към Украйна

Антикорупционните органи не повдигнаха обвинения, но президента Володимир Зеленски съобщи, че Ермак е написал заявление за напускане и то е прието, "за да няма слухове и съмнения". Ермак коментира пред The New York Post, че е разочарован, че "хора, които знаят истината, не са го защитили" и допълни, че се оттегля, за да не пречи на Зеленски.

Пред Financial Times той допълни, че не обиден на президента, с когото го свързва приятелство още преди мандата му начело на Украйна, и който ще остане негов приятел и след това.

Като планове за бъдещето си той заяви, че "отива на фронта".

За Зеленски скандалът идва в най-неподходящия момент - Ермак беше част от преговорния му екип със САЩ по мирния план, предложен от Уиткоф и Дмитриев, наречен от западни лидери "списък с желанията на Москва". Той поддържаше позицията, че Киев няма да предаде земите на Донецка област, нито ще признае окупираните територии за руски.

В изявленията си след скандала Зеленски също отбелязва, че Украйна няма да промени своите "червени линии". Малко преди оставката на Ермак в изявление президентът заяви, че има моменти, когато държавите трябва да изберат достойнството, дори и да рискуват да загубят ключов партньор.

Днес (30 ноември) той съобщи и че назначава бившия посланик на Украйна в САЩ Оксана Маркарова за свой съветник по въпросите на възстановяването на Украйна - сектор, който ще привлече много инвеститори след края на войната.

Системата работи

Парадоксално, но корупционният скандал в Украйна всъщност е добра новина за САЩ, пише още WSJ. Той показва, че корупция в страната има, точно както във всички бивши социалистически републики. Но също и че в Киев вече са изградени институции, които да се борят с нея и те очевидно работят. Това каза и говорител на Европейската комисия, помолен да коментира скандала в Украйна.

Според Bloomberg украинците нямат желание да се връщат към времената на президента Виктор Янукович, който избяга в Москва, след като украинците излязоха на протести. Т.нар. "Евромайдан" беше провокиран от отказа му да подпише споразумение за асоциирано членство с ЕС, избирайки задълбочаване на връзките с Русия. Тогава процъфтяваше и корупцията, всички олигархични практики и злоупотребата с власт, допълва още Bloomberg.

След тези събития в Украйна бяха направени редица реформи и сформирани и институциите за борба с корупцията - Специализираната антикорупционна прокуратура и Националното антикорупционно бюро.

Така през 2024 година Украйна заема 105-о място от 180 държави в индекса за борба с корупцията. През 2013 година беше 144-а от 178 държави, отбелязва WSJ.

Според коментара на редакционния борд на изданието има гаранции, че американските средства са защитени от корупциони практики в Украйна. Нещо повече - повечето пари се харчат в САЩ, а Киев получава само оръжията, от които има нужда за защита. Мащабна проверка, извършена от 24 федерални агенции на територията на Украйна, Полша и Германия, показа, че няма съмнения за корупционни практики с американските пари.

Скандалът повдигна подозрения, че може да е оказал влияние върху цената на електроенергията, защото подизпълнителите, изнудвани за подкупи, са ги калкулирали в цените на услугите си. На фона на масираните атаки към енергийната инфраструктура много украинци се питат и дали той не се е отразил върху предприетите мерки за охрана на обектите.

Корупцията не е критерий за приятелството на САЩ

"Невеселата истина е, че САЩ работят със съюзници, далеч по-неприятни от Украйна", пише още WSJ. По време на визитата си в Саудитска Арабия преди месец Тръмп например заяви на своите домакини, че не се интересува с какви методи те управляват страната си. Администрацията в Белия дом пък е готова да рестартира отношенията си и да търгува с Русия, която е далеч назад в класацията за корупция.

Ако "нулева корупция" е критерий за подкрепа, то САЩ нямаше да имат много приятели, казва още американското издание и отбелязва, че подкрепата за Украйна трябва да се мери не с този скандал, а със защитата на националните интереси на САЩ.