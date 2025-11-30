НАТО тренира за отпор на Русия с минимална подкрепа от САЩ

Френски хеликоптер Cayman лети ниско над Трансилвания и трима войници се спускат от него, в далечината се чуват гърмежи от гаубиците Caesar и танковете Leclerc. Това учение на НАТО в Румъния през ноември показва картината как би изглеждала защита на Европа на фона на намаляването на американските войници на континента, пише Bloomberg.

Представителят на САЩ в НАТО Матю Уитакър отбелязва, че учението е успешно, но има няколко подробности. То залага на сухопътна атака и защита, където действително европейските сили са достатъчни. САЩ обаче държат контрола във въздуха и логистиката, което е ключово за по-дълга битка.

Румънските власти и други европейски представители също така са притеснени, защото тези учения покават, че румънските военни ще трябва да се справят сами с евентуално нахлуване на Русия, защото ще отнеме дни на подкрепленията да се доберат до фронта. Един от френските командири коментира, че в мирно време е отнело 10 дни да се добере до мястото на учението, сменяйки пет полета и 11 влака, преминавайки през Гърция и България.

Пътуването би се намалило до три дни, ако конвоят не беше спирал по границите. Франция направи същите забележки при учение и преди три години, настоявайки за премахване на бюрокрацията и свободното движение на военни на континента. Видно е, че няма значителна промяна, а Франция вижда как се сбъдват нейните прогнози, че Европа трябва да е готова да се защитава сама, допълва още Bloomberg.

Европа ще трябва да брани сама и Украйна, и себе си

В Европа се увеличават опасенията, че ще трябва да защитават сами и Украйна, и останалата част от източната граница и няма никакви гаранции, че ще успеят. Това може да коства много и европейците го виждат в Украйна, която е под ударите на Русия. Всяка нощ въздушните удари убиват цивилни и разрушават инфраструктура, а в източните части на страната някога едни от добре развитите украински градове са превърнати в руини, които едва ли ще бъдат възстановени.

Но Русия не спира дотук, а вече предизвиква и Европа - дронове и ракети нарушават въздушното пространство на съседните държави, летейки към целите си в Украйна, Полша беше атакувана от дронове, за които се говори, че са били без бойни глави, тоест примамки, но преди седмици беше взривена жп линия в Полша, за което властите във Варшава обвиниха Русия.

Според Върховния представител на ЕС по въпросите на външната политика Кая Калас Москва тества границите и колко далеч може да стигне. "Другото, което се опитва да постигне в момента, е да всее страх в нашите общества", допълни още тя.

Докато Европа е свидетел на разрушенията в своя съсед Украйна, САЩ от месеци сигнализират, че ще намалят присъствието си на континента, местейки се в Азия и настоявайки Европа сама да се погрижи за своята сигурност. Румъния вече отчита реализацията на тези планове - през октомври беше обявено, че САЩ намаляват контингента си от 1700 на 1000 войници. Изтегляне се планира още и за американците в България, Словакия и Унгария.

Американският военен министър Пийт Хегсет казва, че тези действия са съгласувани с НАТО и със съюзниците. Властите в Румъния казват, че разбират мотивите, но неофициално допълват, че не са щастливи от това.

Като цяло в Европа за първи път от 70 години вече не приемат американските гаранции за гаранции, след като месеци наред се борят, за да задържат основния съюзник в своята отбрана.

В края на изминалата седмица румънски и американски военни се опитаха да покажат добрите отношения помежду си и организираха вечеря за Деня на благодарността. Храната обаче им приседна - министърът на отбраната трябваше да тръгне по спешност - поредният руски дрон беше пресякал румънското въздушно пространство.